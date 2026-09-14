부산시, 소상공인 종합지원 거버넌스 구축 추진…"경영 안정"

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정기 소통 통해 현장 애로사항 공유

창업부터 경영 안정까지 확대 지원



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산지역 소상공인 지원 정책이 중앙과 지방을 잇는 상시 협력 틀을 마련했다. 에너지바우처 등 현장 수요 기반 지원도 속도를 낼 전망이다.

부산시는 14일 오전 11시 시청 국제의전실에서 소상공인시장진흥공단과 소상공인 종합지원 거버넌스 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다

전재수 부산시장(오른쪽)이 14일 오전 11시 시청 국제의전실에서 인태연 소상공인시장진흥공단 이사장과 체결한 소상공인 종합지원 거버넌스 구축을 위한 업무협약서를 선보이고 있다.[사진=부산시] 2026.09.14

협약식에는 전재수 부산시장과 인태연 소상공인시장진흥공단 이사장을 비롯해 양 기관 관계자가 참석해 협약서에 서명하고 상호 협력을 약속했다.

이번 협약은 부산시와 소상공인시장진흥공단이 각각 추진해 온 소상공인 지원 정책과 사업을 유기적으로 연계해 지역 소상공인이 필요로 하는 지원을 체계적으로 받을 수 있도록 협력체계를 구축하는 데 목적이 있다.

중앙정부 소상공인 지원 정책을 현장에서 집행하는 소상공인시장진흥공단과 지역 소상공인 정책을 담당하는 부산시는 상시 소통·협력 채널을 마련해 정책 간 연계성을 높이고 현장의 정책 수요에 보다 신속하게 대응한다는 계획이다.

협약에 따라 양 기관은 창업, 성장, 경영안정, 재기에 이르는 소상공인 생애주기 전반을 대상으로 정책과 지원 사업을 연계하고 협력을 확대한다.

주요 협력 분야는 소상공인 종합지원 거버넌스 구축과 기관별 소통 채널 운영, 생애주기 단계별 정책 지원, 소상공인 경영 안전망 구축, 에너지 비용 등 경영 부담 완화를 위한 정보 공유 및 정책 지원, 소상공인 디지털 전환과 인공지능 전환 지원 등이다.

양 기관은 우선 에너지 비용 상승으로 경영 부담이 커진 지역 소상공인을 지원하기 위해 부산시가 추진하는 소상공인 에너지바우처 사업의 원활한 시행에 힘을 모으기로 했다.

소상공인 에너지바우처는 부산시에 사업장을 둔 연 매출 3억 원 이하 소상공인 25만 명을 대상으로 1인당 20만 원의 에너지바우처를 동백전 정책 지원금으로 지급하는 사업이다.

지원금은 휘발유, 경유, 액화석유가스(LPG) 등 차량 연료비에 사용할 수 있으며 소상공인시장진흥공단은 사업 추진에 필요한 맞춤형 정보 공유와 정책 지원 등에 협력할 예정이다.

시는 이번 협약을 계기로 소상공인시장진흥공단과의 협력 범위를 단계적으로 확대해 정부와 부산시 소상공인 지원 정책을 효과적으로 연결하고 지역 현장의 정책 수요를 중앙정부 지원 사업과 연계하는 협력체계를 강화해 나갈 방침이다.

양 기관은 정기적인 소통을 통해 현장에서 발생하는 애로사항과 정책 수요를 공유하고 소상공인의 경영 안정과 경쟁력 강화를 위한 신규 협력 사업도 지속적으로 발굴할 예정이다.

전재수 시장은 "소상공인이 필요로 하는 지원을 제때 받도록 하려면 중앙과 지역의 정책을 촘촘하게 연결하는 것이 중요하다"며 "이번 협약을 계기로 소상공인시장진흥공단과의 협력을 강화해 창업부터 성장, 경영안정과 재기에 이르기까지 소상공인의 전 생애주기를 뒷받침하는 지원체계를 만들어 나가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com