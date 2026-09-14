양주시, '광사~만송 도로 개설 사업' 국비 14억 5000만원 확보

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 14일 광사~만송 도로개설 국비 14억5000만원을 확보했다.
- 이번 사업으로 광사동과 만송동 연결망을 확충해 교통편의를 높인다.
- 시민 교통 불편 해소와 지역 균형발전 기반을 마련할 전망이다.
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시가 행정안전부의 '주한미군 공여구역 주변지역 등 지원사업'을 통해 '광사~만송 간 도로개설 사업'에 필요한 국비 14억5000만 원을 확보했다고 14일 밝혔다.
양주시는 이번 국비 확보로 사업 추진에 한층 탄력을 받게 됐으며 광사동과 만송동을 연결하는 도로망을 확충해 지역 간 접근성을 높이고 주민들의 교통 편의를 개선할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
시는 '광사~만송 간 도로개설 사업'은 광사동과 만송동 일대의 원활한 교통 흐름을 확보하고 지역 간 연결성을 강화하기 위한 것으로 기존 도로망의 교통량 분산과 생활권 간 이동 편의 증진에 중요한 역할을 할 것으로 전망된다고 설명했다.
이번 사업은 주한미군 공여구역 주변지역의 정주 여건을 개선하고 지역 균형발전을 지원하기 위한 정부 지원사업의 취지에도 부합한다는 설명이다.
양주시는 이번 국비 확보를 위해 지역구인 정성호 국회의원과 긴밀히 협력해 사업 추진에 필요한 재원 확보에 나선 결과 해당 사업에 대한 국비를 확보하는 성과를 거뒀다.
양주시장은 "이번 국비 14억5000만 원 확보는 지역 주민들의 교통 불편을 해소하고 광사동과 만송동 일원의 균형 있는 발전을 이끌어가는 데 중요한 기반이 될 것"이라며 "앞으로도 국·도비 등 외부 재원 확보를 위해 지역구 의원과 적극적으로 협력해 시민들이 체감할 수 있는 생활 SOC와 도로 인프라를 확충해 나가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com