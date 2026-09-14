허성두 진주상의 회장, 정부세종청사서 릴레이 1인 시위…"발전공기업 본사 유치"

AI 핵심 요약beta
- 허성두 진주상의 회장이 14일 진주 유치를 촉구했다.
- 진주시는 발전공기업 통합본사와 LH 기능 재검토를 요구했다.
- 지역경제계는 10만 서명과 함께 대응을 이어가겠다고 했다.
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"35만 시민 염원, 정부 적극 반영해야"
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주상공회의소가 발전공기업 통합본사 진주 유치와 LH 기능 분리 재검토를 촉구하고 나섰다.
진주시는 허성두 진주상의 회장이 14일 정부세종청사 국무총리실과 기후에너지환경부 앞에서 1인 시위를 벌였다고 밝혔다.
이번 시위는 정부의 공공기관 기능 개혁 논의가 경남진주혁신도시와 지역경제에 미칠 영향을 우려하는 지역 경제계의 뜻을 전달하기 위해 마련됐다.
허 회장은 "한국토지주택공사(LH)를 경남진주혁신도시의 핵심 이전 공공기관으로 기능 분리 재검토를 정부에 요청드린다"면서 "진주가 영호남 주요 발전 거점과 1시간 내 접근이 가능하고 경상국립대와 두산에너빌리티, 효성중공업 등과 연계한 산학연 기반을 갖췄다"고 설명했다.
기존 한국남동발전 인프라와 본사 신·증축 부지 확보도 통합본사 운영의 강점으로 제시했다.
이번 1위 시위는 앞서 조규일 진주시장이 지난 9일과 10일 같은 취지의 1인 시위를 벌였고 11일에는 김택세 진주시체육회장이 동참한 바 있다.
시는 지난 7월부터 발전공기업 통합본사 진주 유치를 위한 범시민 서명운동을 이어오고 있으며 최근 참여자 수가 10만 명을 넘었다고 밝혔다.
진주시와 지역 경제계는 시민사회와 유관 기관·단체와 함께 발전공기업 통합본사 유치와 LH 기능 분리 재검토를 위한 대응을 계속할 계획이다.
news2349@newspim.com