남양주시, 유한나 관세사 산업경제 자문관 위촉

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 14일 유한나 관세사를 정책자문관으로 위촉했다.
- 유 자문관은 수출입 정책 자문과 해외진출 지원을 맡는다.
- 시는 16개 분야 정책자문관 운영으로 현안 자문을 이어간다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 수출지원 정책과 기업의 수출 경쟁력 강화를 위해 유한나 관세사를 산업경제 분야 정책자문관으로 새로 위촉했다고 14일 밝혔다.
유한나 자문관은 한국무역협회(KITA) 관세·식품수출입 전문 상담위원과 한국식품안전관리인증원 수출입 규제 상담위원으로 활동하며 실무 경험을 쌓아왔고 현재 애플망고 관세사무소 대표관세사로 활동하고 있다.
유 자문관은 앞으로는 급변하는 대외 통상환경에 대응해 시의 수출입 관련 정책 수립에 전문적인 의견을 제시하는 한편 해외시장 진출과 수출지원 정책 발굴에도 참여할 예정이다.
김상수 남양주시 부시장은 "유한나 정책자문관의 관세·통상 분야 전문성을 바탕으로 지역 기업의 현장 목소리가 정책에 충실히 반영되길 기대한다"며 "지역 경제인들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 활발히 활동해 주길 바란다"고 말했다.
시는 이번 위촉을 포함해 산업경제, 문화정책, 지방자치 등 16개 분야에서 정책자문관을 운영하며 각 분야 주요 정책과 현안에 대한 자문을 이어가고 있다.
asj7376@newspim.com