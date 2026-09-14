"선거 때 약속 잊었나"...김찬술 대덕구청장, 구의회 정상화 강력 촉구

AI 핵심 요약beta
- 김찬술 대덕구청장이 14일 대덕구의회 정상화를 촉구했다.
- 의회 파행으로 추경·민간위탁·현안 처리가 지연됐다.
- 구청장은 대화와 타협으로 조속한 해법을 주문했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 제10대 대전 대덕구의회가 출범한 지 두 달이 넘도록 원구성 파행이 이어지고 있는 가운데 김찬술 대덕구청장이 차질 없는 민생 현안 추진과 구정 운영을 위해 조속한 의회 정상화를 촉구했다.
김 구청장은 14일 대전시의회 기자실에서 기자회견을 열고 "더 이상 지체할 수 없다는 절박한 마음으로 이 자리에 섰다"며 더불어민주당과 국민의힘 소속 구의원들에게 대화와 타협을 통한 해법 마련을 호소했다.
김 구청장은 "이제는 구민 생활과 구정 운영에까지 차질이 빚어지는 상황"이라며 "의회 심의와 의결을 기다리고 있는 안건에는 구민 생활과 밀접한 예산과 사업은 물론 더 이상 미루기 어려운 지역 현안들이 포함돼 있다"고 말했다.
그는 청소년어울림센터 운영 차질을 대표적인 사례로 들었다.
김 구청장은 "청소년과 주민들이 이용하는 청소년어울림센터는 운영비 부족으로 직원 급여 지급에 차질이 생겼고 공공요금까지 연체가 임박한 상황"이라며 "구는 필요한 예산을 추가경정예산안에 편성했지만 의회의 심의와 의결 없이는 집행할 수 없다"고 설명했다.
민간위탁사업과 추가경정예산안 처리 등도 의회 정상화가 시급한 이유로 꼽았다.
김 구청장은 "각종 민간위탁사업도 위탁 기간 만료가 임박해 의회의 위탁동의가 절실한 상황"이라며 "빈집 정비계획과 연축주공 재건축 등 주민들이 기다려온 주요 현안 역시 의회의 절차를 거쳐야 다음 단계로 나아갈 수 있다"고 말했다.
그러면서 "시설 운영과 인건비 등 반드시 집행해야 할 경비와 이미 확보한 국·시비 사업에 필요한 예산도 추경안에 포함돼 있다"며 "하루가 늦어질수록 행정 일정도 함께 지연되고 결국 그 불편과 피해는 구민에게 돌아간다"고 밝혔다.
특히 대덕구의원들을 향해 "선거 때 구민들께 무엇을 약속하셨느냐. 구민을 위해 일하고 구민의 목소리를 듣고 구민의 삶을 살피겠다고 한 그 약속을 다시 한번 생각해 달라"며 "서로의 입장을 넘어 대화와 타협으로 해법을 찾아달라"고 호소했다.
김 구청장은 지역 정치권의 역할도 요청했다.
그는 "이제 구의회만의 문제라고 바라보기에는 상황이 너무 오래 지속됐다"며 "민주당과 국민의힘을 넘어 지역 정치권에서도 소속 의원들과 적극적으로 소통하고, 대화와 중재를 통해 의회가 정상화될 수 있도록 책임 있는 역할을 해달라"고 당부했다.
그러면서 "구정을 책임지는 구청장으로서 의회 정상화를 위해 할 수 있는 역할을 마다하지 않겠다"며 "대덕에는 지금 해야 할 일이 많고 구민들의 기대도 큰 만큼 민생을 살피고 주민에게 필요한 예산 집행에 모두 힘을 모아야 한다"고 거듭 강조했다.
한편 제10대 대덕구의회는 지난 7월 출범 이후 두 달 넘게 원구성을 마무리하지 못한 채 파행을 이어가고 있다.
대덕구의회는 더불어민주당과 국민의힘이 각각 4석씩 차지해 여야가 동수인 가운데 의장 선출을 놓고 입장차를 좁히지 못하고 있다. 그동안 여러 차례 의장 선출을 시도했지만 일부 의원들의 불참으로 무산되거나 찬성 4표와 무효 4표에 그치는 등 원구성이 이뤄지지 않고 있다.
이로 인해 업무보고와 예산·결산, 조직개편 등 주요 안건 처리에도 차질이 빚어지면서 집행부의 행정 일정과 주민 생활에 대한 우려가 커지고 있다.
vincent977@newspim.com