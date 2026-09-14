U-18 야구대표팀 감독 "하현승, 선동열 같은 국보급 투수될 것"

아시아야구선수권서 15.2이닝 던져 25K 무실점...MVP 수상

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = "하현승 선수는 앞으로 최동원, 선동열과 같은 우리나라의 국보급 대들보 투수가 될 것이다"

고교 야구에서 21차례 우승을 일군 정윤진 한국 18세 이하(U-18) 야구 대표팀 감독(덕수고)이 혼신을 다한 완봉투로 8년 만의 아시아 정상 탈환을 이끈 18세 왼손 투수에게 아낌없는 찬사를 보냈다.

한국은 13일 대만 타이베이돔에서 열린 U-18 아시아청소년야구선수권대회 결승전에서 일본을 2-0으로 제압해 2018년 대회 이후 8년 만에 통산 6번째 우승 트로피를 들어 올렸다.

우승의 일등 공신은 단연 선발 하현승이었다. 하현승은 7이닝 동안 89개의 공을 던지며 1피안타 2볼넷 8탈삼진 무실점으로 일본 타선을 완벽히 봉쇄했다. 직구 구속은 140km 중후반대였으나 주무기인 슬라이더를 적재적소에 곁들이며 노련하게 경기를 풀어나갔다. 대회 MVP 역시 하현승의 차지였다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 하현승이 13일 U-18 아시아청소년야구선수권대회 대회 MVP 트로피를 들고 포즐르 취하고 있다. [사진=SBS뉴스 동영상 캡처] 2026.09.14 psoq1337@newspim.com

결승전 등판은 하현승의 강한 의지로 성사됐다. 지난 11일 일본과의 슈퍼라운드 경기에서 3이닝 퍼펙트 투구를 펼친 하현승은 단 하루만 쉬고 다시 마운드에 올랐다. 체력적 부담이 컸지만 결승전 전날 밤 정 감독을 직접 찾아가 선발 등판을 자청했다. 뒤에 나올 동료들의 부담을 줄여주고 싶다는 책임감 때문이었다.

정 감독은 당초 투구 수와 컨디션을 고려해 4회 정도만 맡길 예정이었다. 하지만 하현승은 특유의 경기 운영 능력으로 투구 수를 아꼈고 6회 2사까지 단 한 개의 안타도 허용하지 않았다. 마지막 7회에도 본인이 계속 던지겠다는 뜻을 밝히며 89구로 홀로 결승전을 끝까지 책임졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 하현승이 13일 U-18 아시아청소년야구선수권대회 결승전에서 투구하고 있다. [사진=SBS뉴스 동영상 캡처] 2026.09.14 psoq1337@newspim.com

하현승의 이번 대회 성적은 경이롭다. 대만과의 조별리그 1차전 5.2이닝 12탈삼진 무실점, 일본과의 슈퍼라운드 3이닝 5탈삼진 퍼펙트, 결승전 7이닝 8탈삼진 무실점을 합쳐 총 15.2이닝 동안 25개의 삼진을 솎아내며 단 1점도 내주지 않았다. 대만전과 두 차례의 일본전 등 핵심 승부처를 모두 혼자서 책임졌다.

13년 전 세계청소년야구선수권대회에서 일본과 대만에 패하며 5위에 머물렀던 정 감독은 이번 대회에서 두 숙적을 모두 물리치고 명예 회복에 성공했다. 함께 고생한 4명의 코치진과 선수단, 대한야구소프트볼협회에 감사를 전한 정 감독은 아마추어 야구의 밝은 미래를 확신하며 기쁨을 만끽했다.

psoq1337@newspim.com