산청군, 추석 명절 전통시장 장보기 행사…소상공인 지원·소비 촉진

AI 핵심 요약beta
- 경남 산청군이 14일 추석 앞두고 전통시장 행사를 시작했다
- 군은 덕산시장 등서 장보기 행사와 경품행사를 진행한다
- 모바일 상품권 사용을 늘려 지역 소비를 살리겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 추석 명절을 앞두고 전통시장 이용 확대와 지역 소비 촉진에 나섰다.
군은 14일부터 '2026년 추석 명절 전통시장 장보기 행사 및 모바일 산청사랑상품권 경품행사'를 진행한다고 밝혔다.
장보기 행사는 이날 덕산시장을 시작으로 15일 단성시장, 21일 산청시장 순으로 열린다. 유명현 군수는 이날 덕산시장을 찾아 시장 곳곳을 둘러보고 상인들을 격려했다. 군수는 이후 단성시장과 산청시장도 잇따라 방문할 예정이다.
모바일 산청사랑상품권 경품행사도 함께 진행한다. 행사는 오는 30일까지이며 기간 중 모바일 산청사랑상품권을 건당 5만 원 이상 사용하면 자동 응모된다. 참여를 위해서는 마케팅정보 수신 사전동의가 필요하다.
군은 추첨을 통해 489명에게 최대 30만 원 상당의 모바일 산청사랑상품권을 지급할 계획이다. 군은 이번 행사를 통해 전통시장 이용을 늘리고 지역 내 소비를 활성화해 상인과 소상공인 지원으로 이어가겠다는 방침이다.
유명현 군수는 "전통시장은 물건을 사고파는 곳을 넘어 지역의 정과 인심이 오가는 생활공간"이라며 "추석 명절을 맞아 많은 군민들이 전통시장을 찾아 시장에 활력을 더해주길 바란다"고 말했다.
m25322532@newspim.com