경기신보 '추석맞이 전통시장 장보기 행사 및 보증 지원 홍보 캠페인' 실시

AI 핵심 요약beta
- 경기신보는 11일 광명 새마을시장에서 장보기 행사를 했다.
- 전통시장 애로를 듣고 보증지원 홍보캠페인을 진행했다.
- 오는 15일 파주 금촌전통시장서도 행사를 연다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기신용보증재단(경기신보)은 지난 11일 광명 새마을시장에서 '추석맞이 전통시장 장보기 행사 및 보증 지원 홍보 캠페인'을 실시했다고 13일 밝혔다.
이날 행사에는 시석중 이사장을 비롯해 최민 경기도의회 경제노동위원회 부의장(더불어민주당, 광명2), 임오경 국회의원(더불어민주당, 광명갑), 심상록 경기도의회 교육행정위원회 의원(더불어민주당, 광명1), 전덕배 광명새마을전통시장 상인회장, 박재철 광명시 소상공인연합회장, 이재홍 경기도CEO연합회 광명지회장과 유관기관 및 지역 금융기관 관계자 등이 참석했다.
참석자들은 먼저 상인회 관계자들과 자리를 함께해 시장 운영 과정에서 겪는 애로사항과 건의 사항을 듣고 지역 상권의 상황을 공유했다.
시석중 이사장과 최민 부의장은 상인들이 전한 의견을 바탕으로 전통시장과 소상공인에게 실질적으로 필요한 지원방안에 대해 의견을 나눴다. 이어 참석자들은 시장 내 점포에서 물품을 직접 구매하며 전통시장 이용에 힘을 보탰다.
경기신보는 이와 함께 상인들을 대상으로 보증 지원 제도와 정책금융을 알리는 홍보 캠페인을 진행해 필요한 금융 정보를 현장에서 보다 쉽게 접할 수 있도록 했다.
시석중 이사장은 "추석을 맞아 많은 도민께서 전통시장을 찾아 지역 상권에 힘을 보태주시길 바란다"며 "경기신보도 경기도 및 경기도의회와 함께 소상공인의 어려움을 가까이에서 살피고 필요한 금융지원이 적시에 연결될 수 있도록 더욱 촘촘하게 지원해 나가겠다"고 말했다.
한편 경기신보는 오는 15일 파주 금촌전통시장에서도 추석맞이 장보기 행사를 진행할 예정이다.
ssamdory75@newspim.com