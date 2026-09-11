박준 경남도의장, 창원 한마음다짐대회 참석…"살기 좋은 사회 큰 힘"

AI 핵심 요약beta
- 박준 경남도의회 의장이 11일 창원대회에 참석했다.
- 박 의장은 회원들과 지역사회 화합의 뜻을 나눴다.
- 정직·질서·배려 실천으로 공동체 확산을 당부했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 =경남도의회은 박준 의장이 11일 창원스포츠파크 보조경기장에서 열린 '바르게살기운동 창원시 회원 한마음다짐대회'에 참석해 회원들과 지역사회 화합과 공동체 가치 실천의 뜻을 함께했다고 밝혔다.
바르게살기운동 창원시협의회가 주최한 이번 대회는 지역 곳곳에서 봉사와 이웃사랑을 실천해 온 회원들이 한자리에 모여 화합과 결속을 다지고, 바르게살기운동의 가치를 지역사회에 확산하기 위해 마련됐다.
이날 행사에서는 지역발전에 기여한 회원에 대한 표창 수여와 함께 회원 간 화합을 다지는 시간이 이어졌다. 박 의장은 행사에 참석해 회원들과 소통하며 지역사회 곳곳에서 공동체 화합을 위해 힘써 온 회원들을 격려했다.
박준 의장은 "우리 사회가 다양한 갈등과 어려움을 겪고 있는 때일수록 정직과 질서, 신뢰와 배려를 실천하는 시민의 힘이 중요하다"며 "회원 여러분의 작은 실천 하나하나가 더 따뜻하고 살기 좋은 지역사회를 만드는 큰 힘이 되고 있다"고 말했다.
이어 "앞으로도 바르게살기운동의 소중한 가치를 널리 전하고 시민들이 서로 믿고 배려하는 건강한 공동체를 만드는 데 앞장서 주시길 바란다"며 "경남도의회도 여러분의 활동에 지속적인 관심을 가지고 함께하겠다"고 덧붙였다.
news2349@newspim.com