대한축구협회, 여자 아마추어 축구 8대8 대회 '더 에이트' 개최

AI 핵심 요약beta
- 대한축구협회가 11일 여성 아마추어 8대8 대회 신설했다.
- 34개 팀이 참가해 12일 대전 예선으로 막을 올렸다.
- 11월 7일 천안서 우승팀을 가리고 저변 확대를 노렸다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 대한축구협회 여자 축구 저변 확대를 위해 8대8 대회를 신설했다.
대한축구협회는 11일 여성 아마추어팀이 경쟁하는 8대8 대회 '더 에이트 KFA 위민스 챔피언십'(이하 '더 에이트')을 신설한다고 밝혔다.
이 대회는 대한축구협회가 주최·주관하면서도 국제축구연맹(FIFA)의 여자 축구 발전 프로그램(Women's Football Development Programme) 후원을 받는다.
이 대회는 8대8 방식으로 전·후반 25분씩 경기를 진행되며 총 34개 팀이 참가할 예정이다. 오는 12일 대전에서 열리는 충청권 예선을 시작으로 권역별 예선을 통해 전국 챔피언십에 진출할 팀을 가린다.
수도권 상위 4개 팀과 강원·충청·전라권 상위 2개 팀씩 총 10개 팀이 챔피언십에 진출한다. 오는 11월 7일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 우승팀이 결정된다.
이 대회는 해당 권역에 거주하는 여성 12명 이상을 선수로 등록해 신청하면 모두가 참가할 수 있다. 단일팀뿐만 아니라 연합 팀 참가도 가능하다.
대한축구협회는 이 대회 경기가 11대 11이 아닌 8대8로 치러지는 만큼 아마추어 축구 여성 참가자들의 축구 진입장벽이 낮아지길 기대하고 있다.
또 지역별 예선과 챔피언십으로 이어지는 방식으로 특정 지역에 모여 치르는 단기 토너먼트보다 참가 편의와 기회가 확대됐다고 자평했다. 참가팀 경기 기록은 모두 축구협회 통합경기정보시스템에 등록된다. 경기에는 협회 공인심판도 배정된다.
대한축구협회 여자축구팀 김세인 팀장은 "협회는 2022년 여대생 축구클럽리그 신설을 비롯해 꾸준히 여자 아마추어 대회 확대를 추진해왔다"며 "더 에이트의 출범을 바탕으로 더 많은 여성들이 축구와 함께 하는 삶을 누릴 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
football1229@newspim.