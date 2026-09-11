[프로축구] '멀티골' 대전 주민규, K리그1 28라운드 MVP

AI 핵심 요약beta
- 주민규가 11일 K리그1 28라운드 MVP에 뽑혔다.
- 주민규는 9일 FC안양전서 멀티골을 넣고 3-2 승리를 이끌었다.
- 대전은 2연승으로 승점 38, 6위로 올라섰다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로축구 대전하나시티즌 공격수 주민규가 멀티골(한 경기 2골 이상)을 기록하며 하나은행 K리그1 2026 28라운드 최우수선수(MVP)에 선정됐다.
한국프로축구연맹은 11일 주민규를 K리그1 28라운드 MVP로 선정했다고 밝혔다. 주민규는 지난 9일 대전월드컵경기장에서 열린 FC안양전에서 두 골을 터뜨리며 대전의 3-2 승리를 이끌었다.
대전이 0-1로 끌려가던 후반 3분 이명재의 크로스를 슬라이딩 슈팅으로 마무리해 동점골을 넣었다. 후반 30분에는 페널티킥까지 성공시키며 멀티골을 완성했다.
대전과 안양의 경기는 28라운드 베스트 매치로 선정되기도 했다. 안양이 마테우스의 선제골로 앞서갔지만, 대전이 주민규의 멀티골과 밥신의 득점을 묶어 3-1로 역전했다. 안양은 후반 41분 아일톤의 페널티킥으로 한 점을 따라붙었지만, 승부를 뒤집지는 못했다.
주민규의 활약에 힘입은 대전은 2연승을 달리며 승점 38을 기록, 6위로 올라섰다. 대전은 두 라운드 연속 베스트 팀에도 이름을 올렸다.
28라운드 베스트11 공격수에는 주민규와 무고사(인천)가 선정됐다. 미드필더에는 이동경(울산), 이유현(강원), 밥신(대전), 최병욱(제주)이 포함됐다. 수비수에는 이명재(대전), 세레스틴(제주), 후안 이비자(인천), 심상민(울산)이 뽑혔다. 골키퍼는 김동헌(인천)이 선정됐다.
football1229@newspim.com