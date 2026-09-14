레드버튼, 평일 5일간 보드게임카페 무료 개방 레드위크 진행

AI 핵심 요약beta
- 레드버튼이 9월 14일부터 18일까지 레드위크를 진행했다.
- 평일 5일간 매장 이용요금 없이 보드게임을 즐기게 했다.
- 1인 1메뉴 주문이 필수이며 일부 지점은 제외됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 보드게임카페 프랜차이즈 레드버튼이 평일 5일간 매장을 무료로 개방하는 '레드위크'를 시작한다고 밝혔다.
레드위크는 오는 9월 14일부터 18일까지 평일 5일간 진행된다. 행사 기간 동안 매장을 방문하면 별도의 게임 이용요금 없이 보유한 보드게임을 이용할 수 있다.
레드버튼은 라이헌트, 다빈치코드, 라쿠카라차, 클루, 스플렌더, 꼬치의 달인 등 인기 보드게임과 함께 평소 접하기 어려웠던 다양한 게임을 제공한다. 신규 게임도 꾸준히 도입해 게임 선택 폭을 넓히고 있다고 회사 측은 설명했다.
방문 전 레드버튼 공식 이를 통해 취향이나 인원에 맞는 게임을 선택한 뒤 방문할 수 있다.
게임 규칙은 전용 애플리케이션과 매장 내 태블릿을 통해 영상으로 확인할 수 있다. 직원의 별도 설명 없이도 게임을 비교적 쉽게 즐길 수 있도록 했다.
레드위크 기간 게임 이용요금은 무료지만 1인 1메뉴 주문이 필수다. 매장이 만석일 경우 이용 시간은 최대 3시간으로 제한되며, 행사 기간에는 다른 쿠폰 사용이 불가하다.
레드버튼 관계자는 "평일 5일 동안 게임 이용요금에 대한 부담 없이 수백 가지 보드게임을 다양하게 경험할 수 있도록 레드위크를 마련했다"고 말했다.
레드위크 행사는 전국 다수의 레드버튼 매장이 참여하지만 일부 지점은 대상에서 제외된다. 용인동백점, 충남대전, 부천시청점, 부산대점 등 일부 매장에서는 혜택이 적용되지 않으므로 방문 전 레드버튼 공식 홈페이지에서 행사 참여 여부를 확인해야 한다.
whitss@newspim.com