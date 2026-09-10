한국형 주소체계 해외 첫 진출…몽골 '게르'에 도로명판·건물번호판 단다

AI 핵심 요약beta
- 행안부 김민재 차관이 10일 몽골 주소 현대화 사업을 논의했다.
- 몽골 게르 지역에 한국식 도로명판과 번호판을 설치했다.
- 2029년까지 110억원 투입해 주소 디지털화를 추진했다.
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아프리카·중앙아시아 5개국 확산 추진
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 한국형 주소체계가 처음으로 해외에 본격 진출한다. 몽골 울란바토르의 게르 지역에 한국식 도로명판과 건물번호판이 설치되고, 2029년까지 주소정보 디지털화 등 주소 현대화 사업이 추진된다.
행정안전부는 김민재 차관을 단장으로 하는 전문단이 한국형(K) 주소체계의 첫 해외 수출 사례인 '몽골 주소정보 현대화 사업' 추진을 위해 9일부터 11일까지 몽골을 방문한다고 10일 밝혔다.
이번 방문은 한국형 주소체계의 몽골 도입을 위해 양국이 추진해 온 협력 성과를 점검하고 주소체계 구축 사업이 본격화됨에 따라 협력 관계를 강화하기 위해 마련됐다.
김 차관은 바트투무르 엥흐바야르 몽골 내각관방부 장관을 만나 한국형 주소체계를 기반으로 한 몽골 주소 현대화 사업 추진 상황을 공유하고 향후 협력 방안을 논의한다.
양국은 몽골 주소체계의 안정적인 유지·관리를 위한 법·제도 정비 지원을 비롯해 주소정보 디지털화 및 활용, 한·몽골 주소체계 공동 활용체계 마련, 양국 주소업무 담당 공무원 교류와 역량 강화 등을 추진할 예정이다.
김 차관은 '몽골 주소정보 현대화를 통한 디지털 공공행정력 강화 사업' 착수식에도 참석한다.
이번 사업은 한국국제협력단(KOICA)의 공적개발원조(ODA) 사업으로 2026년부터 2029년까지 총 110억원을 투입해 진행된다.
특히 몽골 칭길테구 게르 지역의 나르락크 24길(Narlag 24 Street) 도로와 건물에는 한국형 도로명판과 건물번호판을 설치해 K-주소의 몽골 진출을 본격화한다.
앞서 행안부는 2024년 9월 몽골 내각관방부와 울란바토르에서 몽골 주소체계 구축과 양국의 주소 분야 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 '서울로 도로명판'을 설치한 바 있다.
정부는 몽골을 시작으로 한국형 주소체계의 해외 확산에도 속도를 낼 계획이다. 현재 주소 분야 협력을 추진하고 있는 아프리카 에티오피아·탄자니아·보츠와나와 중앙아시아 우즈베키스탄·키르기스스탄 등 5개국의 주소 현대화 사업도 지원한다.
김민재 행안부 차관은 "주소는 행정서비스, 국민 생활과 안전을 연결하는 중요한 국가기반 정보"라며 "한국 정부의 디지털 행정과 재난안전, 물류 등 다양한 분야에서의 주소 활용 경험을 몽골과 공유할 것"이라고 말했다.
abc123@newspim.com