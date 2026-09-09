용인시 처인구, 왕산초 후문 통학로 정비 '안전성 강화'

AI 핵심 요약beta
- 용인 처인구가 9일 왕산초 후문 통학로를 정비했다.
- 좁은 도로의 수목·표지판·옹벽을 철거하고 재포장했다.
- 학생 보행 안전과 차량 통행 여건을 개선했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시 처인구가 왕산초등학교 후문 일대의 좁은 통학로를 정비해 학생들의 보행 안전과 차량 통행 여건을 개선했다고 9일 밝혔다.
이번 정비는 지난 7월 이상일 시장이 왕산초에서 교통지도 봉사를 하던 중 학부모로부터 후문 통학로가 좁아 불편과 위험이 크다는 건의를 들은 뒤 현장을 확인하고 개선을 지시하면서 추진됐다.
처인구는 왕산리 808-36번지 일대의 도로 주변 수목과 표지판, 옹벽 등 통행에 지장을 주던 시설물을 철거·정비하고 도로를 새로 포장해 활용 공간을 확보했다.
해당 구간은 별도 보도가 없고 도로 폭이 약 3m에 불과해 등하교 시간대 학생과 차량이 뒤섞이는 등 안전사고 우려가 컸다.
특히 일부 굴곡 구간은 차량 한 대가 간신히 지나갈 정도로 좁아 보행자와 운전자 모두 불편을 겪어왔다.
왕산초 후문 주변에는 주택과 아파트가 밀집해 있어 정문보다 후문을 이용하는 학생이 많아 그동안 통학로 개선 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.
이상일 시장은 당시 학생들의 통학 상황과 도로 여건을 직접 점검한 뒤 관계 부서에 활용 가능한 공간을 최대한 확보해 안전한 통학환경을 마련할 것을 주문한 것으로 알려졌다.
이 시장은 "지난 7월 왕산초에서 교통지도 봉사를 하면서 학부모님으로부터 후문 통학로가 너무 좁아 아이들이 등하교할 때 불편하고 위험하다는 이야기를 듣고 현장을 살펴봤는데 실제로 도로가 매우 좁고 보행 공간도 충분하지 않아 개선이 필요했다"며 "제약이 있는 현장 여건 속에서도 활용할 수 있는 공간을 최대한 확보해 학생들이 안전하게 다닐 수 있도록 통학로를 정비했다"고 말했다.
이어 "학교 주변의 작은 불편도 학생들의 안전과 관련된 문제라면 세심하게 살피고 개선하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 학교와 학부모들의 목소리에 귀를 기울이고 현장을 꼼꼼히 살펴 학생들이 안심하고 등하교할 수 있는 통학환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
seraro@newspim.com