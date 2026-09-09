'들쥐' 공개 2주 차에 넷플릭스 글로벌 비영어 쇼 1위

AI 핵심 요약beta
- 넷플릭스 들쥐가 공개 2주 차 글로벌 1위에 올랐다.
- 공개 2주 차 440만 시청수로 45개국 톱10에 들었다.
- 미공개 스틸로 문재·노자·순용의 추적극을 예고했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 시리즈 '들쥐'가 공개 2주 차에 글로벌 톱10 비영어 쇼 1위에 오르며 뜨거운 인기를 이어가고 있다.
의문의 존재 '들쥐'에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가 '문재'와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자 '노자', 그리고 형사 '순용'이 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러 '들쥐'가 글로벌 톱10 비영어 쇼 1위에 등극하며 미공개 스틸을 공개했다.
'들쥐'는 공개 2주 차에 4,400,000 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록하며 대한민국을 비롯해 말레이시아, 오만, 필리핀, 아르헨티나, 멕시코, 헝가리, 이집트, 나이지리아 등 총 45개 국가에서 톱10 리스트에 이름을 올려 더욱 뜨거워진 인기를 실감케 한다.
함께 공개된 미공개 스틸에는 '들쥐'(류준열)의 정체를 쫓는 과정부터 그 실체가 드러나는 순간까지 모두 담겨 눈길을 끈다. 먼저, '들쥐'와 '수현'(무진성)이 함께 있는 모습은 '문재'가 모든 것을 잃게 된 사건의 시작을 상기시킨다. 이어 '문재'와 '노자'(설경구), '순용'(이규형)이 '들쥐'의 정체를 밝히기 위해 나선 추적의 과정이 담겨 있다. 누구보다 '문재'를 응징하고 싶어했으나 함께 '들쥐'를 찾아내기 위해 몸을 사리지 않은 '노자', '들쥐'를 쫓을수록 자신의 정체마저 오리무중에 빠져 혼란을 겪는 '순용'의 모습은 극에 긴장감과 몰입을 더했다.
특히 외삼촌의 등장은 '순용'이 이 판에 얽히게 된 이유를 밝혀내는 결정적인 단서로 작용하며 흥미를 배가시켰다. 뿐만 아니라 '문재'와 '유민'(박윤호), '민영'(송수이)의 심상치 않은 분위기가 느껴지는 스틸은 숨겨진 반전으로 충격을 안겼던 진실을 떠올리게 한다. 또한, '들쥐'와 대면한 '승규'(김성오)와 '문재'와 일하던 편집장 '한지혜'(이엘)의 모습은 스틸만으로도 극도의 긴장감을 전한다.
'손톱 먹은 들쥐' 설화를 모티브로 글로벌 비영어 쇼 1위에 등극한 흥미롭고 강렬한 미스터리 추적 스릴러 '들쥐'는 오직 넷플릭스에서 절찬 스트리밍 중이다.
moonddo00@newspim.com