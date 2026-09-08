화순군, 돌봄 현장 애로사항 직접 듣는다

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지역아동센터연합회와 간담회…정원 확대·공공공간 활용 등 논의

[화순=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 화순군이 지역아동센터 운영 현장의 애로사항을 청취하고 아동 돌봄과 복지서비스 개선 방안을 모색했다.

화순군은 8일 군청 소회의실에서 임지락 군수와 가족정책실장 및 화순군 지역아동센터연합회 관계자 등이 참석한 가운데 '공감소통의 날' 간담회를 열었다고 밝혔다.

지역아동센터연합회와 '공감소통의 날' 간담회. [사진=화순군] 2026.09.08 ej7648@newspim.com

이번 간담회는 '군민과 함께 화순의 미래로!'라는 군정 방향에 맞춰 지역아동센터 종사자들의 현장 의견을 군정에 반영하기 위해 마련됐다. 참석자들은 센터 운영 과정에서 겪는 현실적인 어려움과 개선 과제를 공유했다.

주요 건의사항으로는 지역아동센터 정원 확대를 비롯해 아동들이 이용할 수 있는 수영장 등 놀이공간 확충이 제시됐다. 센터 공간이 협소한 점을 고려해 활동성 프로그램 운영에 공공청사 공유공간을 활용하는 방안과 종사자 처우개선 확대 필요성도 논의됐다.

특히 사회복지의 날을 맞아 아동 돌봄 현장에서 헌신하고 있는 지역아동센터 종사자들의 노고를 격려하고 감사의 뜻을 전하는 시간도 가졌다.

화순군은 초등학생의 방학 중 돌봄 공백 해소를 위해 추진 중인 '틈새 돌봄'과 '점심돌봄' 사업도 소개했다. 방학 기간 아동들이 안전하고 안정적인 환경에서 돌봄을 받을 수 있도록 관련 사업을 지속 추진할 방침이다.

임지락 군수는 "지역아동센터는 방과 후 돌봄과 아이들의 건강한 성장을 뒷받침하는 중요한 역할을 하고 있다"며 "현장과 꾸준히 소통하며 실질적으로 필요한 지원을 세심하게 살피겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com