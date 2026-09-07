"걸스데이 발언, 특정인 향한 것 아냐" 심판위 해명에...선수협 "깊은 유감"

"심판 시스템 개선하는 계기로" 국가인권위 제소 방침

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = WK리그 경기 중 발생한 심판진의 성희롱성 '걸스데이' 발언 파문과 관련해 대한축구협회 심판위원회의 부적절한 해명이 또 다른 반발을 부르고 있다. 한국프로축구선수협회(선수협)가 협회의 미온적 대처를 강하게 비판하며 국가인권위원회 제소 등 강경 대응을 선언했다.

선수협은 7일 공식 성명을 내고 "심판진의 부적절한 언행 및 사태 수습 과정에서 나온 축구협회 심판위원장 대행의 해명에 대해 깊은 우려와 유감을 표한다"고 밝혔다.

사건은 지난달 28일 수원종합운동장에서 열린 2026 WK리그 수원FC 위민과 서울시청 경기에서 일어났다. 지소연과 배선영 주심의 판정 항의 과정에서 배 주심이 무선 교신으로 월경을 뜻하는 은어인 '걸스데이'라는 표현을 쓰며 예민하다는 취지의 발언을 한 사실이 밝혀졌다. 배 주심은 지소연의 항의에 옐로카드를 꺼냈고, 벤치 근처에서 물병을 던지며 억울함을 호소하자 레드카드까지 만지작거리며 위압적인 태도를 보였다.

[서울=뉴스핌] 수원FC 위민 지소연이 지난 8월 28일 수원종합운동장에서 열린 2026 WK리그 정규리그 서울시청과의 경기 도중 주심에게 항의하고 있다. [사진=JTBC뉴스 동영상 캡처]

문제는 사태를 수습해야 할 축구협회 심판위원회의 인식이다. 최근 대한축구협회 심판위원장 대행은 수원FC 위민 구단을 방문한 자리에서 해당 발언이 '지소연 특정 개인을 향한 것이 아니라 그라운드에 있던 선수 전체를 향한 것'이라는 취지로 해명했다.

선수협은 이러한 설명을 강하게 꼬집었다. 선수협은 "특정 선수 한 명을 대상으로 하지 않았다는 사실이 문제의 성격을 결코 가볍게 만들 수 없다"면서 "그 해명대로라면 그라운드에서 뛰던 다수의 여자 선수를 대상으로 해당 표현이 사용됐다는 의미가 된다"고 비판했다. 이어 "선수들이 왜 해당 발언으로 상처를 받았는지 먼저 헤아렸어야 했다"고 덧붙였다.

김훈기 선수협 사무총장은 "이번 사태는 대한축구협회 심판 조직의 성인지 감수성과 선수 인권 보호 시스템 전반에 심각한 결함이 있음을 보여준다"며 "개인의 일탈로 덮을 것이 아니라 현행 심판 시스템 전반을 점검하고 개선하는 계기로 삼아야 한다"고 촉구했다.

선수협은 이번 사안을 좌시하지 않고 근본적인 개혁을 이끌어낼 방침이다. 국가인권위원회와 스포츠윤리센터 등 외부 전문 기관을 통한 객관적 검토를 진행하는 한편 국제축구선수협회(FIFPRO)와의 공조를 통해 제도적 개선을 촉구하기로 했다.

psoq1337@newspim.com