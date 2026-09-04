코요태, 美·캐나다 달군다…11월 북미 3개 도시 'K-흥' 전파

AI 핵심 요약beta
- 코요태가 11월 8일 미국 산호세서 북미 투어를 시작했다.
- 오는 12일 밴쿠버, 14일 시애틀·타코마서 공연한다.
- 순정 등 히트곡으로 세대 초월한 K-흥을 예고했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '국민 그룹' 코요태가 미국과 캐나다를 찾아 세대를 초월한 'K-흥'을 전파한다.
코요태는 오는 11월 8일 미국 산호세를 시작으로 12일 캐나다 밴쿠버, 14일 미국 타코마-시애틀까지 북미 3개 도시에서 '2026 코요태 페스티벌 북미 투어'를 개최하고 현지 팬들과 만난다.
이번 북미 투어는 코요태가 이어온 '코요태스티벌'의 글로벌 행보를 잇는 공연이다. 코요태는 지난해 전국투어 '2025 코요태스티벌 : 흥'을 통해 대구, 서울, 울산, 부산, 창원 등 전국 각지를 누빈 데 이어, 올해 베트남 공연까지 개최하며 국내를 넘어 해외 팬들과도 적극적으로 호흡하고 있다. 이번에는 미국과 캐나다로 무대를 넓히며 '흥 유랑단'다운 행보를 이어간다.
코요태는 오는 11월 8일 오후 6시(현지 시각) 미국 산호세 시빅을 시작으로, 12일 오후 7시 캐나다 더 센터 인 밴쿠버 포 퍼포밍 아츠, 14일 오후 7시 미국 시애틀·타코마 팬티지스 시어터에서 공연을 펼친다. 지난 2024년 데뷔 26년 만에 처음으로 미국 투어에 나섰던 코요태는 약 2년 만에 다시 한번 북미 팬들을 찾아 변함없는 에너지와 무대 장악력을 선보일 예정이다.
특히 '순정', '실연', '파란', '비몽', '우리의 꿈' 등 세대를 아우르는 수많은 히트곡을 보유한 국내 최장수 혼성그룹인 만큼, 이번 공연에서도 대표곡 메들리를 비롯해 관객과 함께 호흡하는 라이브 무대를 선사할 것으로 기대된다. 김종민, 신지, 빽가 세 멤버의 3인 3색 매력과 유쾌한 입담은 물론, 남녀노소 함께 즐길 수 있는 코요태만의 'K-흥'으로 북미 현장을 뜨겁게 달굴 전망이다.
앞서 코요태는 미국 투어와 호주 공연, 국내 전국투어에 이어 베트남 공연까지 이어가며 해외 팬들과의 만남을 꾸준히 확대해왔다. 각국에서 코요태의 음악과 에너지를 향한 뜨거운 반응이 이어지고 있는 가운데, 이번 북미 투어를 통해 다시 한번 세대를 초월한 '국민 그룹'의 저력을 증명할 것으로 관심이 모인다.
한편, '2026 코요태 페스티벌 북미 투어'는 오는 11월 8일 미국 산호세, 12일 캐나다 밴쿠버, 14일 미국 시애틀·타코마에서 개최되며 산호세 공연 티켓은 San Jose Civic 극장 사이트를 통해, 시애틀·타코마 공연과 밴쿠버 공연 티켓은 Ticketmaster를 통해 예매할 수 있다.
moonddo00@newspim.com