한국스포츠과학원·세계보치아연맹, 장애인 스포츠 과학 연구 발전 위해 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 한국스포츠과학원은 2일 세계보치아연맹과 MOU를 맺었다.
- 양측은 보치아 경기력 향상 연구에 협력하기로 했다.
- 과학원은 장애인 스포츠 과학 국제협력을 넓히기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 서울올림픽기념국민체육진흥공단 산하 한국스포츠과학원(이하 과학원)이 세계보치아연맹과 보치아 선수 경기력 향상 및 장애인 스포츠 과학 연구 발전을 위한 업무 협약(MOU)을 맺었다.
체육공단은 "지난 2일 오후 한국스포츠과학원에서 열린 협약식에서 박상현 원장과 존 모건 세계보치아연맹 회장을 포함한 양 기관의 관계자가 자리한 가운데 서로가 가진 전문성과 국제 보치아 네트워크를 바탕으로 과학적 지원 및 연구 협력을 이어가기로 약속했다"고 3일 밝혔다.
이번 협약을 통해 양 기관은 △보치아 선수의 과학적 측정·평가 및 경기력 분석 △훈련 최적화 및 경기력 향상을 위한 공동연구 △국제 대회 및 선수 관련 전문 정보 교류 △국제 대회 및 훈련 캠프 연계 현장 연구 △공동 연구 성과 및 우수 사례 확산 등을 위해 협력할 예정이다.
과학원 박 원장은 "이번 협약은 과학원이 가진 전문성에 세계보치아연맹의 국제적 네트워크를 더해 보치아 경기력 향상을 위한 중요한 계기가 될 것"이라며 "앞으로 양 기관이 힘을 모아 공동연구 및 현장 지원 등 다양한 협업을 이어가겠다"고 전했다.
한편, 과학원은 아시아패럴림픽위원회(APC)와 장애인 체육 분야의 포괄적인 협력을 약속한 바 있다. 이번 협약을 시작으로 종목별 국제연맹과 협력을 확대해 장애인 스포츠 과학 분야의 국제 네트워크 구축을 지속할 계획이다.
football1229@newspim.com