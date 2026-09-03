이종석, '이섭의 연애' 출연 불발…"일정 조율 어려워"

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이종석이 드라마 '이섭의 연애'에 출연하지 않기로 최종 결정했다.

소속사 에이스팩토리는 3일 "이종석 배우는 기획개발 단계부터 오랜 기간 작품을 함께 고민하며 '이섭의 연애' 출연을 준비해왔으나, 제작 및 촬영 일정이 당초 계획보다 조정되면서 차기 일정과의 조율이 어려워졌다"고 밝혔다.

배우 이종석 [사진=뉴스핌DB]

이어 "제작진과의 충분한 논의 끝에 이번 작품은 함께하지 않기로 최종 협의했다"며 "오랜 기간 애정을 가지고 준비해 온 작품인 만큼 앞으로도 '이섭의 연애'가 좋은 작품으로 완성될 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다"고 전했다.

'이섭의 연애'는 모든 것에 완벽하지만 연애에는 서툰 TK그룹 재벌 3세 태이섭과 뛰어난 업무 처리 능력을 지닌 입사 동기 강민경의 오피스 로맨스를 그린 작품이다.

김언희 작가의 동명 웹소설을 원작으로 하며, 이종석의 소속사 에이스팩토리가 제작을 맡았다. 특히 '이섭의 연애'는 김언희 작가의 또 다른 웹소설 '태연한 거짓말'과 세계관을 공유하는 작품으로 알려졌다. '태연한 거짓말'은 배우 이준혁이 주인공으로 출연한다.

이종석의 출연이 불발된 가운데 '이섭의 연애'가 새로운 주연 배우를 확정하고 제작을 이어갈지 관심이 모인다.

moonddo00@newspim.com