전북 상업계고 학생 13명, 전국상업경진대회서 '선전'

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강호항공고 ERP·창업동아리엑스포 교육부장관상 2관왕, 6개 종목 입상

전주여상·완산여고·글로벌학산고·군산여상·원광보건고 금·은·동상 수상

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 지역 상업계고 학생들이 실무 역량을 전국 무대에서 입증하며 교육부장관상과 금·은·동상 등 모두 13명의 수상 성과를 거뒀다.

3일 전북교육청에 따르면 이 지역 상업계고 학생들은 지난달 31일~ 2일까지 광주 일원에서 열린 '제16회 전국상업경진대회'에 참가해 도내 학생 13명이 수상했다.

천호성 교육감이 수상자들을 격려하고 있다.[사진=전북교육청]2026.09.03 lbs0964@newspim.com

특히 강호항공고는 전사적자원관리(ERP)와 창업동아리엑스포 부문에서 각각 교육부장관상을 받으며 대회 최고 영예를 안았다. 동아리콘테스트 금상, ERP·경제골든벨 은상, 금융실무 동상까지 더해 총 6개 종목에서 입상했다.

전주여자상업고는 경제골든벨에서 금상을 수상했으며 완산여자고는 호텔식음료서비스실무(조주)와 취업설계프레젠테이션에서 각각 은상을 받았다.

글로벌학산고는 대회홍보크리에이터 종목에서 은상을, 군산여자상업고는 회계실무와 사무행정 종목에서 각각 동상을 수상했다. 원광보건고도 창업실무 종목에서 동상을 차지했다.

천호성 교육감은 "전국대회에 도전해 값진 성과를 거둔 학생들에게 축하의 말을 전한다"며 "대회 준비 과정에서 쌓은 실무 역량이 결실을 맺은 만큼 학생들이 자신의 진로에 자신감을 갖고 도전하며 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com