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우성빈 기장군수 "서민 세금으로 꿈 이루려 하지 말라"…국민의힘 정조준

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  • 우성빈 기장군수가 2일 예산 낭비를 경계했다
  • 국민의힘 시·군의원들은 공익사업 중단을 비판했다
  • 사업 재검토를 둘러싸고 군수와 의원들 갈등이 커졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

시·군 의원들, 사업 중단 군민 피해 우려 반발
도로·공공사업 예산 집행 관련 강한 경계 수위

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 우성빈 부산 기장군수가 지난 2일 페이스북에 올린 글을 통해 무분별한 예산 낭비와 이권성 사업을 경계하겠다고 밝히면서 여당인 국민의힘 소속 시·군의원들과의 대립이 표면화했다.

우 군수는 이날 자신의 페이스북에 "꿈 꾸지 마십시오!"라는 제목의 글을 게시했다. 그는 "책상에 앉아서 사업계획서를 보면 모두 필요해 보이지만 저는 현장에 가서 확인한다"며 "내 땅 옆으로 도로가 지나가면 좋겠다는 꿈을 꿀 수 있지만 군 단위에는 길을 낼 수 있는 땅이 많아 꿈꾸는 이들과 특권이 만날 수 있다"고 지적했다.

[사진=페이스북 캡처] 2026.09.03

그러면서 "서민들의 눈물과 땀이 깃든 세금으로 꿈을 이루려 하지 말라"며 "저는 그런 꿈을 꾸는 분들을 잠에서 깨우겠다. 기장군은 잠에서 깨어날 것"이라고 강조했다. 이 발언은 최근 기장군 내 일부 도로 및 공공사업에 대한 예산 집행과 관련해 군수가 강한 경계 수위를 보인 것으로 해석된다.

앞서 이날 오전 기장군을 지역구로 둔 국민의힘 소속 부산시의원과 기장군의원들은 기자회견을 통해 우 군수 취임 이후 치유의 숲, 명례체육공원, 파크골프장 등 주요 공익사업이 잇따라 중단되거나 방치되고 있다고 비판했다.

이들은 "군수가 바뀌었다고 해서 군민의 생명과 안전까지 바뀌어서는 안 된다"며 "부정부패나 특혜 의혹이 있다면 철저히 조사하고 책임을 물어야 하지만 확인되지 않은 의혹만으로 군민 생활과 직결된 사업까지 멈춰 세우는 것은 별개의 문제"라고 주장했다.

논란의 배경에는 160억 원 규모의 스마트도시 조성사업을 비롯한 각종 계속사업의 재검토·중단 결정이 자리하고 있다. 일부 사업은 보상비로만 수십억원이 먼저 집행된 상태에서 연결성이 떨어지는 도로 계획 등으로 인해 '혈세 낭비' 지적이 제기되기도 했다.

우 군수는 최근 업무보고 과정에서 "보상비 43억 원을 날리고 전격 중단된 사업" 등을 거론하며 강한 어조로 행정 내부의 사업 추진 방식을 질타한 바 있다.

우 군수는 지난달 27일 청와대에서 열린 전국 시·군·구청장 국정설명회 및 오찬 간담회에서 "토착세력 부패 단절이 국민주권 구현"이라고 강조하는 등 반부패·주민 중심 행정을 기조로 내세워 왔다.

그러나 이러한 기조가 기존에 추진되던 사업들의 중단으로 이어지면서 야당 의원들과의 마찰이 빚어지고 있다. 의원들은 "군민 설명 없는 사업 중단은 납득하기 어렵다"며 행정의 투명성과 소통 강화를 요구하고 있다.

news2349@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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