'환승연애', 일본·브라질서 리메이크…K-연애 예능 글로벌 확장

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 연애 리얼리티 '환승연애'가 일본과 브라질에서 현지 리메이크로 제작되며 글로벌 포맷 IP로서 영향력을 넓힌다.

먼저, '환승연애'의 일본 리메이크작 '러브 트랜짓(Love Transit)'이 세 시즌에 걸친 흥행에 힘입어 새로운 시리즈 '러브 트랜짓 35+'로 돌아온다. 오는 10월 22일 아마존 프라임비디오를 통해 전 세계에 공개되는 이번 신작은 시리즈 최초로 35세 이상의 참가자들로만 구성, 이혼한 전 배우자들까지 합류한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 러브 트랜짓 35+. [사진=CJ ENM] 2026.09.02 moonddo00@newspim.com

특히 결혼을 둘러싼 인식이 다양해지는 일본의 사회적 변화에 발맞춰 기획된 이번 시즌에는, 결혼, 이혼, 가족, 커리어 등 인생의 중대한 전환점을 지나온 성인 남녀 10인이 참여해 한층 깊이 있고 현실적인 선택의 순간들을 담아낼 예정이다.

'환승연애'는 브라질에서도 리메이크 제작을 확정하며 포맷의 글로벌 확장세를 이어가고 있다. 브라질판 '러브 트랜짓'은 유명 TV 디렉터 보니뉴가 연출을 맡고, 아마존 MGM 스튜디오와 포마타가 공동 제작에 참여한다.

브라질 내 K-콘텐츠의 인기는 현지 지표로도 입증되고 있다. 주브라질한국문화원의 '브라질 7월 문화 동향'에 따르면, 현지 주요 언론의 한국문화 관련 보도에서 K-드라마가 28%로 K-팝에 이어 두 번째로 높은 비중을 차지하는 등 한국 콘텐츠에 대한 관심이 지속되고 있다. 이와 함께 K-콘텐츠의 사업적 교류도 활발하다. 한국콘텐츠진흥원 브라질비즈니스센터는 지난 5월 리우데자네이루에서 'K-콘텐츠 비즈위크'를 개최해 총 195건의 수출 상담과 약 713만 달러 규모의 계약 성과를 거둔 바 있다.

한편, 2021년 티빙 오리지널로 첫 선을 보인 '환승연애'는 CJ ENM의 핵심 IP로 자리매김했다. 특히 '환승연애4'는 시즌1 대비 10대 남성 이용자 시청 비중이 180%, 여성 이용자 시청 비중이 93% 증가하며 연애 예능으로서는 이례적인 타깃 확장을 증명했다. 또한 아시안 아카데미 크리에이티브 어워즈 및 콘텐츠아시아 어워즈 등 유수의 글로벌 시상식 후보에 오르며 글로벌 경쟁력을 입증했다.

김도현 CJ ENM 콘텐츠유통BU장은 "'러브 트랜짓'은 원작인 '환승연애' 포맷의 강력한 공감대에 각 지역의 문화와 정서를 효과적으로 접목하며 글로벌 히트 포맷으로 자리 잡았다"며, "이번 일본 '러브 트랜짓 35+' 론칭과 브라질 리메이크 제작 확정은 K-예능이 언어와 국경을 넘어 세계 전역으로 영향력을 확장하며 글로벌 트렌드를 주도하고 있음을 보여주는 대표적인 성과"라고 밝혔다.

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