과천시, 국가무형유산 줄타기 지정 50주년 기념 공연 개최

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6일 과천중앙공원서 전승기획공연 '대령광대' 개최

김대균 보유자·젊은 줄광대·이리농악·판소리 등 합동 무대

신계용 시장 "줄타기 본향 과천서 전통 가치 잇고 전수관 건립 추진"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 국가무형유산 줄타기 지정 50주년을 기념해 오는 6일 오후 3시 과천중앙공원 잔디마당에서 '2026 줄타기 전승기획공연: 유네스코 인류무형문화유산 향연, 대령광대'를 연다고 2일 밝혔다.

줄타기 공연 관련사진. [사진=과천시]

시에 따르면 이번 공연은 지난 1976년 줄타기가 국가무형유산으로 지정된 지 50주년을 맞아 줄타기의 본향인 과천에서 전통예술의 가치를 되새기고 미래 전승의 의미를 알리고자 기획됐다.

무대에는 김대균 예능보유자를 비롯해 대령광대를 꿈꾸는 젊은 줄광대와 전승자들이 참가한다. 이들은 전통무용, 팔박타령, 굿거리춤, 여성 및 남성 줄광대놀음 등 다양하고 역동적인 줄타기 기예와 해학적인 재담을 선보인다.

유네스코 인류무형문화유산 및 국가무형유산 보유자들의 특별 출연도 이어진다. 이리농악 보존회원을 비롯해 왕기석 전북무형유산 수궁가 예능보유자, 소장 이수자의 판소리 무대가 펼쳐진다.

2026 국가무형유산 줄타기 전승기획공연 포스터. [사진=과천시]

이어 이춘목 국가무형유산 서도소리 예능보유자와 박준길 전승교육사가 무대에 올라 공연의 깊이를 더한다.

과천시와 국가유산청, 국가유산진흥원의 후원으로 마련된 이번 행사는 보유자와 전승자가 한자리에 모여 일상에 지친 시민들에게 문화 향유의 기회를 제공할 것으로 기대된다.

신계용 과천시장은 "줄타기 지정 50주년을 맞아 본향인 과천에서 전승자들이 함께하는 뜻깊은 공연을 마련했다"며 "줄타기의 전통적 가치를 시민들과 나누고 미래 세대로 이어질 수 있도록 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.

줄타기 공연 관련사진. [사진=과천시]

과천시는 줄타기의 체계적인 보존과 전승 기반을 마련키 위해 줄타기 전수교육관 건립을 추진하고 있으며 이를 통해 전통문화 보존의 거점 공간 역할을 강화할 방침이다.

1141world@newspim.com