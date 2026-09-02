이찬용, '들쥐'서 막내 형사로 눈도장…'참교육' 이어 신스틸러 활약

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이찬용이 넷플릭스 시리즈 '들쥐'에서 현실감 넘치는 막내 형사 연기로 존재감을 드러냈다.

이찬용은 지난달 28일 공개된 넷플릭스 시리즈 '들쥐'에 막내 형사 민호 역으로 출연, 공개 직후 뜨거운 반응을 얻으며 흥행 질주 중인 작품 속에서 시청자들의 눈길을 사로잡고 있다. '들쥐'는 9월 1일 기준 넷플릭스 '오늘 대한민국의 톱10 시리즈' 1위에 오른 데 이어, 글로벌 OTT 콘텐츠 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 의하면 글로벌 톱TV쇼 6위, 49개국 톱10에 이름을 올리며 국내외에서 높은 화제성을 이어가고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이찬용. [사진=넷플릭스] 2026.09.02 moonddo00@newspim.com

'들쥐'는 의문의 존재 '들쥐'에게 이름과 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가 '문재'(류준열)와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자 '노자'(설경구), 그리고 '들쥐'의 정체를 쫓는 형사 '순용'(이규형)의 이야기를 그린 미스터리 추적 스릴러다. 이찬용은 극 중 수사팀의 막내 형사 민호 역을 맡아 순용과 함께 사건 현장을 누비며 수사를 이어가는 인물로 활약했다.

민호는 선배 형사의 지시에 빠르게 움직이며 사건의 새로운 상황과 수사 정보를 전달하는 한편, 순용의 질문에 꼬박꼬박 대답하며 구박을 받아내는 막내 형사의 모습을 자연스럽게 그려냈다. 특히 이규형과 함께 사건 현장부터 CCTV 확인, 병원 방문, 잠복 수사까지 누비며 현실적인 선후배 케미를 완성, 극의 무게감 속에서도 풋풋하고 능청스러운 매력으로 활력을 더했다.

또한, 민호는 자신이 가족이랑은 잘 안 맞는 것 같다는 순용에게 "우리가 가족이잖아요"라고 말하며 따뜻한 위로를 건넸다. 짧은 대화 속에서도 두 사람의 끈끈한 관계성을 드러낸 이 장면은 이후 사건의 진실을 풀어가는 과정에서 중요한 단서로 연결되며 극의 서사에 의미를 더했다. 이찬용 역시 단순히 수사를 보조하는 막내 형사를 넘어, 순용의 곁에서 사건을 함께 좇으며 이야기의 중요한 순간을 이어가는 역할을 톡톡히 해냈다.

이찬용은 앞서 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 1회에 대한고등학교 학생 김경민 역을 맡아 학교폭력 피해 학생의 불안과 두려움, 죄책감과 오열을 섬세하게 표현하며 단 한 회의 출연만으로 강렬한 인상을 남겼다. '참교육'에서 상처받은 인물의 복잡한 감정을 밀도 있게 표현하며 대중에게 자신의 얼굴을 각인시켰다면, '들쥐'에서는 장르물 특유의 긴장감 속에서 막내 형사 민호를 자연스럽게 소화하며 한층 성장한 연기력을 보여줬다.

moonddo00@newspim.com