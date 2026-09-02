'지금 불륜' 김혜수·조여정, 삽·괭이 들었다…최종화 예측불가 반전

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '지금 불륜이 문제가 아닙니다'가 마지막화까지 예측할 수 없는 전개를 예고하며 강렬한 피날레를 장식한다.

쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 연쇄 추돌 블랙 코미디다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 지금 불륜 스틸. [사진=쿠팡플레이] 2026.09.02 moonddo00@newspim.com

공개된 8화 스틸은 생각지도 못한 방향으로 반전을 튼 두 부부의 기묘한 관계 변화를 포착해 시선을 압도한다. 불륜으로 얽혀 대립했던 '경희'(김혜수)와 '수정'(조여정)은 삽과 괭이를 쥔 채 놀란 표정을 짓고 있다. 지독한 악연으로 엮였던 두 사람이 도대체 어떤 거대한 위협에 맞서 기이한 공조를 시작하게 된 것인지 호기심을 유발한다.

남편들의 처절한 몸부림도 최고조에 달한다. '재홍'(김지훈)과 '보성'(김재철)은 비밀을 바짝 쫓아온 거구의 흥신소 실장 쌍둥이 '나도'에 맞서 힘을 합치지만, 엉망진창이 된 몰골로 난투극을 벌이고 있어 사태의 심각성을 짐작케 한다. 이어 고개를 깊게 숙인 '경희'와 땅바닥에 망연자실 주저앉은 '수정', 그리고 넋이 나간 듯한 '재홍'의 모습이 포착돼 절정으로 치닫는 결말에 대한 궁금증을 자극한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 지금 불륜 스틸. [사진=쿠팡플레이] 2026.09.02 moonddo00@newspim.com

여기에 사과문을 들고 카메라 앞에 선 '경희'와 경찰서 취조실에 앉아 조사를 받는 '재홍'의 의미심장한 모습까지 베일을 벗는다. 불륜으로 시작해 눈덩이처럼 커져 버린 연쇄 사건의 끝에서, 과연 이들은 그토록 원하던 평화를 되찾을 수 있을지 대망의 마지막화를 향한 기대감이 끓어오르고 있다.

부동의 인기작 1위를 지키며 독보적인 블랙 코미디로 자리매김한 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 최종화는 오는 4일 저녁 8시 쿠팡플레이에서 공개된다. 쿠팡 와우회원은 물론 일반회원 누구나 무료로 시청할 수 있다.

moonddo00@newspim.com