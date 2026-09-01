창원시의회, 추경·결산 심사 정례회 개회…26건 안건 처리 예정

AI 핵심 요약beta
- 창원시의회가 1일 제155회 정례회를 열었다.
- 31일간 추경안·결산안 등 26건을 심사했다.
- 방위산업·의료폐기물 건의안도 채택했다.
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행정 책임 강화·건의안 채택
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시의회가 추가경정예산안과 결산안을 심사하고 시정 전반을 점검하는 정례회 일정에 들어갔다. 본회의에서는 방위산업과 의료폐기물 시설 등 지역 현안을 담은 건의안도 채택됐다.
시의회는 1일 제155회 정례회 제1차 본회의를 개회했다고 밝혔다.
31일간 열리는 이번 정례회에서는 2026년도 제1회 추가경정예산안과 2025회계연도 결산안 승인안을 비롯해 모두 26건의 안건을 심의한다. 행정사무감사도 회기 중 실시한다.
시의회는 추경예산안과 결산안 심사를 맡을 예산결산특별위원회를 구성했다.
예결특위 위원장은 문순규 의원, 부위원장은 박찬열 의원이 맡았다. 위원은 김우진·김원일·남재욱·박영주·서명일·심임숙·하경석 의원 등 9명으로 구성됐다.
이해련 의장은 개회사에서 "예산이 계획에 맞게 집행됐는지 꼼꼼히 살피고 시정의 잘못된 부분은 개선을 요구해야 한다"며 "행정의 책임성을 높이는 회기가 돼야 한다"고 말했다.
이날 본회의에서는 김동엽·박찬열·성보빈·하경석·전태완·김우진·오춘근·박해정·김인애·문순규·배명갑·박현재 의원 등 12명이 5분 자유발언을 했다.
시의회는 경남 방위산업 분야 국가첨단전략산업 특화단지 지정 촉구 건의안도 채택했다. 해당 건의안은 백승규 의원이 발의했다.
전홍표 의원이 발의한 첨단 항공엔진 국산화 사업 지원 촉구 건의안과 변보미 의원이 발의한 진전면 의료폐기물 소각시설 설치 재검토 촉구 건의안도 의결했다.
진형익 의원이 발의한 마을버스 운수종사자 휴식권 보장 및 기·종점 대기공간 확보 촉구 건의안도 함께 채택됐다.
news2349@newspim.com