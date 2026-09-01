천호성 전북교육감 "아이들 위한 도전, 교육감이 책임"

AI 핵심 요약beta
- 천호성 전북교육감이 1일 직원조회에서 9월 새 출발을 당부했다
- 학생에 미치는 영향이 판단 기준이라며 적극적 업무를 주문했다
- 도전 과정의 문제는 자신이 책임지겠다며 조직 결속을 강조했다
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 천호성 전북교육감이 9월을 새로운 도전의 출발점으로 삼고 직원들에게 학생 중심의 판단과 적극적인 업무 추진을 당부했다.
천 교육감은 1일 창조나래 시청각실에서 열린 직원조회에서 "새로운 마음으로 시작하는 9월, 희망찬 도전의 시작을 함께하자"며 직원들을 격려했다.
천 교육감은 교육감직을 수행하면서 중요한 판단의 기준은 '내 결정이 우리 아이들에게 어떤 영향을 미칠까'라고 강조했다.
이어 "아이들이 없으면 우리의 존재 이유가 없다"며 "아이들을 학교 안팎에서 만나면 교육감을 대하듯 해달라"고 당부했다.
특히 직원들에게 교육감을 믿고 도전적으로 업무에 임해줄 것을 주문했다.
천 교육감은 "흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴는 시구처럼 완벽한 결정만 있을 수는 없을 것"이라며 "함께 일하는 분들이 생각과 마음을 나누면 다시 올바른 방향으로 나아갈 수 있을 것이라 확신한다"고 말했다.
이어 직원들이 도전과 열정을 갖고 업무를 추진하는 과정에서 발생하는 문제에 대해서는 자신이 책임지겠다는 뜻도 분명히 했다.
천 교육감은 "여러분이 도전하며 열정적으로 일하면서 발생할 수 있는 문제는 교육감이 가장 앞에서 비바람을 맞으면서 책임지겠다"며 "모든 기량과 지혜를 모아 우리 교육청이 한 단계 나아가고 새 희망을 만들어 가는 9월을 시작해달라"고 강조했다.
직원조회 이후에는 김명륜 젠더정의행동 대표가 강사로 나서 성희롱·성폭력 예방교육을 진행했다. 교육에서는 올바른 성인지감수성의 필요성과 건강한 조직문화 조성을 위한 구성원들의 역할 등이 다뤄졌다.
lbs0964@newspim.com