한화토탈에너지스, 2026 지속가능경영보고서 발간

AI 핵심 요약beta
- 한화토탈에너지스가 1일 2026 지속가능경영보고서를 발간했다.
- 보고서는 GRI·SASB 기준을 반영해 ESG 성과를 담았다.
- 지난해 배출량을 줄이고 중대사고 0건을 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=한화토탈에너지스가 환경·사회·지배구조(ESG) 전반의 지속가능경영 활동과 성과를 담은 '2026 지속가능경영보고서'를 발간했다고 1일 밝혔다.
이번 보고서는 한화토탈에너지스가 발간한 세 번째 지속가능경영보고서다. 회사는 이해관계자의 의견을 경영활동에 반영하고 지속가능경영 성과를 투명하게 공개하기 위해 지난 2024년부터 매년 보고서를 발간하고 있다.
보고서는 글로벌 지속가능경영 표준인 GRI(Global Reporting Initiative) Standards에 부합하는 방식으로 작성됐다. 석유·가스 산업의 특성을 반영한 GRI 11과 지속가능회계기준위원회(SASB)의 화학산업 표준도 함께 반영했다.
한화토탈에너지스는 지난 2021년 ESG위원회와 전담 조직을 신설한 뒤 ▲친환경 경영 및 2050 넷제로 달성 ▲안전문화 내재화 및 동반성장 ▲건전하고 투명한 기업문화 구축을 3대 축으로 지속가능경영을 추진해왔다.
지난해에는 대기오염물질 배출량을 전년 대비 13% 줄였으며 온실가스 배출량도 기준연도인 2021년 대비 9.8% 감축했다. 중대재해와 법규 중대위반, 정보보안 침해 사고는 모두 0건을 기록했다.
글로벌 지속가능성 평가기관 에코바디스(EcoVadis) 평가에서는 골드 등급을 획득해 글로벌 상위 3% 수준의 ESG 경쟁력을 인정받았다.
올해 보고서에는 이중 중요성 평가와 기후 리스크 분석도 새롭게 담았다. 회사는 사회·환경적 영향과 재무적 중요성을 함께 고려해 ▲기후변화 대응 ▲지속가능한 제품 개발 및 순환경제 실현 ▲컴플라이언스 관리를 지속가능경영 3대 중요 주제로 선정했다.
이에 따라 탄소 감축 로드맵 이행과 친환경·저탄소 원료 전환, 폐기물 자원화, 컴플라이언스 관리체계 고도화 등을 추진할 계획이다.
지구 평균기온 상승 시나리오를 토대로 물리적 기후 리스크를 분석한 결과 홍수와 폭우, 폭염 등의 위험요인도 확인했다. 향후 기후변화 추이를 지속적으로 모니터링하고 대응체계를 고도화한다는 방침이다.
한화토탈에너지스 관계자는 "지속가능경영을 조직 전반에 더욱 내재화하고 새롭게 선정한 3대 중요 주제를 중심으로 세부 과제를 체계적으로 실행해 나갈 계획"이라며 "앞으로도 지속가능경영 성과를 투명하게 공개하고 이해관계자와 적극적으로 소통하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com