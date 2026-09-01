부산시 '2026 헬스케어 위크' 3일 개막…바이오헬스 집합 무대

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 3일부터 벡스코서 헬스케어 위크를 연다.
- 복지·재활·항노화·뷰티 175곳이 406부스를 꾸렸다.
- 해외·국내 상담회와 시민 체험행사도 함께 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수출상담·채용면접·건강 체험 프로그램 운영
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =부산 벡스코가 복지·재활, 항노화, K-뷰티를 아우르는 최신 헬스케어 산업의 무대로 바뀐다.
부산시는 오는 3일부터 5일까지 사흘간 벡스코 제1전시장에서 '2026 헬스케어 위크'를 개최한다고 1일 밝혔다.
행사는 부산시가 주최하고 벡스코, 부산테크노파크, 부산일보, 부산디지털헬스케어센터가 공동 주관한다. 산업통상자원부와 보건복지부, 중소벤처기업부, 한국보건산업진흥원이 후원한다.
올해로 9회째인 행사는 국제복지재활시니어전시회, 부산국제항노화엑스포, 부산화장품뷰티페스티벌을 통합해 연다.
복지·재활, 항노화, 화장품·뷰티 분야 기업과 기관 175곳이 참가해 406개 부스를 운영한다. 개막식은 오는 3일 오후 2시 열린다.
행사장에서는 헬스케어 관련 제품과 기술, 서비스를 소개하고 기업 간 거래(B2B) 상담 프로그램도 진행한다.
대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 주관하는 해외 수출상담회에는 중국·베트남·탄자니아 등 7개국 26개사 바이어가 참여한다.
국내 유통상담회에는 한국의료기기유통협회와 대한요양병원협회 부산지회가 초청한 기업·병원 바이어 27곳이 참가한다. 참가기업과 바이어 간 제품 유통과 사업 협력 상담이 이뤄진다.
부산경제진흥원은 행사 기간 '중장년 리스타트 잡페어'를 열어 중장년층을 대상으로 현장 채용상담과 면접을 지원한다.
지역 주요 병원 전문의 7명이 참여하는 '명의 특강'도 마련된다. 시민들은 건강관리와 질환 예방 등에 관한 정보를 들을 수 있다.
CES 2025·2026 혁신상 수상기업인 피티브로와 유메드를 비롯해 메가브릿지, 제로웹, 윗치박스, 에스와이이노테크 등도 전시에 참여한다.
부산대병원과 부산의료원 등 지역 의료기관, 김해의생명산업진흥원 등 유관기관은 공동관을 꾸린다. 부산디지털헬스케어센터 등 대학은 캡스톤디자인 작품과 기술사업화 성과를 선보인다.
부산테크노파크는 3일 '한-영 디지털 헬스케어 협력 포럼'을 개최한다. 4일에는 영국 리버풀대 등과 '한-영 국제 공동연구 파트너십 미팅'을 연다.
이들 행사에서는 의료·돌봄 데이터 기반 인공지능(AI) 활용 사례를 공유하고 에이지테크와 디지털 헬스케어 분야 공동 연구개발 방안을 논의한다.
'2026 장기요양 미래혁신 포럼', '첨단재생의료 임상연구의 이해', '에이지테크 기술로 여는 고령친화산업의 미래' 등 의료·복지·재활 분야 교육 프로그램도 진행된다.
시민 체험 프로그램도 운영한다. 부산의료원은 공공의료 체험관과 건강상담 부스를 마련하고 국민건강보험공단 고령친화연구센터는 이동형 전시체험관을 선보인다.
부산남구시설관리공단의 무료 건강측정관과 파크골프 퍼팅 체험존도 설치된다. 행사장에서는 스탬프 투어와 모바일상품권·기프트카드 추첨 행사도 진행한다.
시는 행사 기간 부산테크노파크 부스에서 국립치의학연구원 부산 유치 홍보 활동도 병행한다. 관련 누리집 안내와 대시민 서명운동을 진행할 계획이다.
행사는 공식 누리집을 통해 사전 등록하거나 현장에서 신청하면 무료로 입장할 수 있다.
김경덕 행정부시장은 "2026 헬스케어 위크를 통해 기업에는 국내외 판로 개척과 기술·비즈니스 협력 기회를 시민에게는 건강정보와 체험 기회를 제공해 부산 헬스케어 산업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화에 도움을 주겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com