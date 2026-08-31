"물타기 말라"...박문성, 김병지 공개 질의에 조목조목 반박

AI 핵심 요약beta
- 박문성 해설위원이 31일 김병지 대표의 의혹 제기에 반박했다
- 법인카드·부회장직·감독 선임 의혹은 사실과 다르다고 했다
- 의혹 소명 대신 논점 흐리기라며 김 대표를 비판했다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 박문성 축구 해설위원 이 자신을 향해 공개 질의를 던진 김병지 대한축구협회 부회장 겸 강원FC 대표이사를 향해 "자신을 둘러싼 의혹의 본질에는 답하지 않은 채 논점을 흐리고 있다"며 조목조목 반박했다.
박 위원은 31일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 김 대표가 제기한 주장들의 사실관계를 바로잡았다. 앞서 김 대표는 지난 24일 자신의 유튜브 채널을 통해 박 위원과 관련된 각종 소문과 의혹을 전했다.
먼저 대한축구협회 법인카드 부정 사용 의혹에 대해 시점부터 맞지 않는다고 선을 그었다. 박 위원은 "2009년에 기자 생활을 그만뒀다"며 "축구협회 법인카드 문제로 논란이 불거진 2016년에는 취재나 협회를 상대할 위치에 있지 않았다"고 일축했다.
축구협회 부회장직 제안설에 대해서도 "관심을 보이거나 제안을 받은 사실이 없다"며 반박했다. 국회 청문회 참석 이후 '협회에 들어가 개혁해 보라'는 주변의 의견은 들었지만, 정몽규 회장 체제에서는 아무것도 바뀌지 않을 것이라는 입장을 유지해 왔다고 강조했다.
숭실대학교 축구부 감독 선임 논란에는 공석이던 학교 측의 제안으로 운영위원 중 한 명으로 참여했을 뿐이며, 공개 모집과 면접, 채점 등 정당한 절차를 거쳐 선임됐다고 밝혔다.
자녀 관련 언급에는 강한 불쾌감을 표했다. 박 위원은 "공적 영역 활동과 아이의 생활이 무슨 관계가 있는지 묻고 싶다"며 "지위나 영향력을 이용해 부당한 이익을 도모한 적이 없다. 구분돼야 할 사안을 하나로 묶어 공격하지 말라"고 꼬집었다. 2020년 모임 관련 의혹 역시 사진과 영상 등 증거가 남아있는 정상적인 자리였다고 덧붙였다.
박 위원은 김 대표를 향해 본인을 향한 의혹 소명에 집중할 것을 촉구했다. 박 위원은 "다른 사람에게 문제가 있다고 주장한다고 해서 본인 의혹이 사라지지 않는다"며 "의혹을 제기한 사람을 공격해 논점을 흐리는 전형적인 프레임 전환이자 물타기"라고 일갈했다.
이어 "김 대표는 본인 삶을 살고 저는 제 삶을 살며 제기된 의혹에 성실히 소명하고 책임지면 될 일"이라며 "비판한 사람에게 재갈을 물리는 방식이 반복돼 안타깝다. 진심으로 건투를 빈다"고 덧붙였다.
psoq1337@newspim.com