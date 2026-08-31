김해시, 추석 맞아 통합쇼핑몰 김해온몰 할인 기획전…최대 45%

AI 핵심 요약beta
- 김해온몰이 1일 오전 11일 한가위 기획전을 시작했다.
- 가야뜰·김해쌀 등 지역 특산품을 최대 45% 할인했다.
- 구매 후기 이벤트로 상품권과 적립금을 지급했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지역 농특산물 선물세트 등 제공
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 올해 추석 장보기를 계획하고 있다면 김해온몰 '소원을 담은 한가위' 기획전을 눈여겨볼 만하다. 가야뜰 농축산물과 김해쌀 등 지역 특산품을 최대 45%까지 아낄 수 있다.
김해시 통합쇼핑몰 김해온몰은 추석 명절을 앞두고 다음 달 1일 오전 11시부터 28일까지 추석 프로모션 '소원을 담은 한가위' 기획전을 운영한다고 30일 밝혔다.
이번 기획전은 고물가 상황에서 명절 장바구니 부담을 줄이고 실용적인 명절을 준비할 수 있도록 할인 폭을 넓힌 것이 특징이다. 김해온몰 전 상품에 기본 15% 할인이 적용되며 가야뜰 상품 15%, 신활력 상품 15% 중복 쿠폰을 더해 최대 45%까지 가격을 낮춘다.
대표 생활 필수품인 김해 쌀은 전 상품 15% 기본 할인에 쌀 전용 15% 추가 할인이 더해져 최대 30% 인하된 가격에 판매된다. 여기에 김해온몰 전용 제로페이로 결제할 경우 결제 금액의 10%를 추가로 할인받을 수 있으며 입점 업체별 개별 특가가 더해져 체감 가격을 한층 낮추는 구조다.
명절 선물용으로 지역 농특산물 세트도 다양하게 구성했다. 산지 직송 방식으로 유통 단계를 줄인 고당도 샤인머스켓과 멜론 선물세트는 최대 45% 쿠폰 할인가로 제공된다. 김해 한우·한돈 선물세트, 산딸기 와인, 전통 참기름과 들기름, 수제 떡과 오란다, 바디케어 세트 등 연령대별·용도별 선물 상품을 한데 모아 선보인다.
이용자 참여를 유도하는 이벤트도 함께 진행한다. 프로모션 기간 김해온몰에서 상품을 구매한 뒤 후기와 함께 쇼핑몰에 바라는 점을 작성하면 추첨을 통해 3명에게 10만 원권 상품권을 50명에게는 1만 원 상당 적립금을 지급한다. 적립금은 쇼핑몰 내에서 현금처럼 사용할 수 있다.
news2349@newspim.com