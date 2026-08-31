김동률, 10월 단독 콘서트 세종문화회관서 개최…9월 4일 티켓 오픈

AI 핵심 요약beta
- 김동률이 31일 올가을 단독콘서트 장소를 세종문화회관 대극장으로 확정했다.
- 김동률은 10월 17일부터 25일까지 총 7회 '오래된 노래'를 연다.
- 이번 공연은 7년 만의 같은 무대, 첫 오케스트라 없는 콘서트다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 싱어송라이터 김동률이 올가을 단독 콘서트의 개최 장소를 세종문화회관 대극장으로 확정했다.
31일 소속사 뮤직팜엔터테인먼트에 따르면 김동률은 오는 10월 17일부터 19일, 그리고 10월 22일부터 25일까지 총 7회에 걸쳐 개최되는 단독 콘서트 2026 김동률 콘서트 '오래된 노래'를 세종문화회관 대극장에서 개최한다.
티켓 예매는 9월 4일에 본격적으로 시작될 예정이다.
이번 공연은 김동률에게 무척 특별한 의미를 지닌다. 김동률이 세종문화회관 대극장 무대에 오르는 것은 지난 2019년 열린 단독 콘서트 '오래된 노래' 이후 무려 7년 만이다.
당시 뜨거운 감동을 선사했던 동일한 장소에서, 동일한 타이틀을 걸고 다시 한번 관객들과 깊게 교감한다는 점에서 벌써부터 음악 팬들의 기대감이 높아지고 있다.
특히 이번 공연은 데뷔 이래 처음으로 시도하는 '오케스트라 없는 콘서트'인 만큼 김동률의 새로운 음악적 변신에 눈길이 쏠린다.
그동안 풍성하고 웅장한 오케스트라 사운드로 독보적인 브랜드 공연을 구축해 온 김동률은, 이번 무대에서 과감히 전형적인 스타일을 탈피하고 단출한 밴드 편곡과 목소리 그 자체에 집중한다. 오랜 시간 호흡을 맞춘 전담 연주 밴드 '율밴'의 연주를 기반으로, 대규모 편성 무대에서 자주 들려주지 못했던 소품 스타일의 숨은 명곡들을 전면에 내세우며 한층 밀도 높은 라이브 무대를 선사할 예정이다.
alice09@newspim.com