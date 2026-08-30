빙판 위 하나된 '우리'...세종시 '반다비 빙상대회' 훈훈한 화합

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장애인·비장애인 400명 참가...쇼트트랙·피겨 선의 경쟁

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종에서 장애인과 비장애인이 함께 빙상스포츠를 즐기며 기량을 겨루는 어울림의 장이 펼쳐졌다.

시는 30일 장애 여부와 관계없이 서로의 도전과 열정을 격려하는 '반다비 빙상장 어울림 빙상대회'를 개최했다고 밝혔다.

세종시는 30일 장애인과 비장애인이 빙상 스포츠를 즐기는 '반다비 빙상장 어울림 빙상대회'를 개최했다. [사진=세종시] 2026.08.30 vincent977@newspim.com

이번 대회에는 장애인과 비장애인 선수 등 약 400명이 참가했다. 참가자들은 쇼트트랙과 피겨스케이팅 종목에서 그동안 갈고닦은 기량을 선보이며 선의의 경쟁을 펼쳤다.

특히 피겨스케이팅 선수 유영의 시범공연도 마련돼 참가자와 관람객들의 호응을 얻었다.

시는 이번 대회가 빙상 스포츠를 비롯한 장애인 체육에 활력을 더하고 사회적 공감대를 형성하는 데 크게 기여했을 것으로 기대하고 있다.

조상호 시장은 "이번 대회는 장애인과 비장애인이 함께 빙상스포츠를 즐기며 서로의 열정과 도전을 격려하는 뜻깊은 자리"라며 "앞으로도 장애인과 비장애인 선수들이 어울려 멋진 경기를 치를 수 있도록 시민 여러분의 많은 관심과 성원을 부탁드린다"고 말했다.

vincent977@newspim.com