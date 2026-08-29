백승호 시즌 첫 교체 출전...버밍엄은 챔피언십 리그 첫 승

렉셈FC 원정서 2-1...리그 4위로 도약

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대한민국 국가대표 미드필더 백승호가 교체 투입돼 승리를 지켜낸 가운데 버밍엄 시티가 마침내 리그 첫 승을 올렸다.

버밍엄은 29일(한국시간) 웨일스 렉섬의 레이스코스 그라운드에서 열린 2026-2027시즌 잉글랜드 풋볼리그(EFL) 챔피언십 3라운드 원정 경기에서 렉섬 FC를 2-1로 제압했다. 개막 후 2경기 연속 무승부에 그쳤던 버밍엄은 3경기 만에 승점 3점을 추가하며 승점 5(1승 2무)로 리그 4위로 올라섰다.

백승호는 팀이 2-1로 앞선 후반 29분 제이 스탠스필드를 대신해 그라운드를 밟았다. 앞선 공식전 4경기에서 모두 선발 출전했던 백승호는 올 시즌 처음으로 교체 카드로 활용됐다. 중원에 투입된 백승호는 활발한 움직임으로 경기 템포를 조절하며 추가 시간까지 약 16분간 팀의 리드를 안정적으로 지켜냈다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 백승호. [사진=로이터] 2026.08.29 psoq1337@newspim.com

경기 주도권은 초반부터 버밍엄이 잡았다. 전반 12분 코너킥 상황에서 코크런이 올린 크로스를 필 노이만이 높은 타점의 헤더 슈팅으로 연결하며 선제골을 터뜨렸다. 버밍엄은 전반 23분 스탠스필드의 슈팅과 전반 막판 렉섬의 반격을 막아내며 1-0으로 앞선 채 전반을 마쳤다.

후반 들어 렉섬의 반격이 거세졌다. 후반 8분 오브라이언의 크로스를 도일이 결대로 원터치 슈팅으로 연결해 동점골을 뽑아냈다.

버밍엄에은 중앙 수비수 노이만이 후반 13분 프리스케가 올려준 크로스를 다시 한번 헤더로 밀어 넣으며 2-1 다시 리드를 잡았다. 노이만은 이날 머리로만 멀티골을 터뜨리며 승리의 일등 공신이 됐다.

급해진 렉섬은 총공세에 나섰으나 버밍엄 육탄 방어에 번번이 막혔다. 버밍엄은 백승호를 포함한 수비진이 렉섬의 공세를 끝까지 효과적으로 막아내며 2-1 승리로 경기를 마무리했다.

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