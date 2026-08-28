인제대, 한국재료연구원과 협력…산업 수요 맞춤 석·박사 과정 신설

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공동 연구·지식재산권 관리 체계 구축

연구 인재 양성 및 공동 연구개발 추진



[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 인제대학교와 한국재료연구원이 대학 교육과 정부출연연 연구역량을 결합한 학연 협동 석·박사과정을 신설해 산업현장 수요에 맞는 연구 인재 양성에 나선다.

양 기관은 대학원 과정과 글로컬아너스칼리지를 연계해 이론 교육과 실증 연구를 통합하는 새로운 학연 협력 체계를 운영한다.

27일 인제대학교와 한국재료연구원 관계자들이 업무협약 체결 후 한국재료연구원 50주년 기념 조형물 앞에서 파이팅을 외치며 기념촬영을 하고 있다.[사진=인제대학교] 2026.08.28

인제대는 전날 창원 한국재료연구원 본관에서 한국재료연구원과 학연 교류 체계 구축 및 학연 협동연구 석·박사과정 설치·운영을 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

협약식에는 인제대 전민현 총장, 손근용 산학협력단장, 이우경 글로컬아너스칼리지 학장, 정관수 산학협력본부장과 한국재료연구원 최철진 원장, 이창훈 부원장, 나종주 본부장, 윤희숙 바이오·헬스재료연구본부장, 유봉선 제2캠퍼스추진단장 등 양 기관 관계자가 참석했다.

양 기관은 협약에 따라 대학원 내 학·연 협동 석·박사과정을 설치해 공동 운영하고 글로컬아너스칼리지 교육과정을 연계하기로 했다. 학생 연구와 현장실습, 학생연구원 제도를 운용하고, 공동연구 수행과 지식재산권 공동 창출·관리를 추진한다.

학·석사 연계 교육·연구 프로그램도 함께 운영해 학부에서 대학원으로 이어지는 교육·연구 연속성을 강화한다. 신설되는 학·연 협동연구 석·박사과정은 대학의 이론 교육과 연구원 현장의 실증 연구를 결합해 통합 교육체계를 구축하는 것을 목표로 한다.

참여 학생들은 한국재료연구원의 연구 장비와 인프라를 활용해 산업 현장 중심의 연구를 수행하며 문제 해결 능력을 키우게 된다.

전민현 총장은 "이번 협약을 통해 대학의 교육 역량과 한국재료연구원의 연구 역량을 잇는 기반이 마련됐다"며 "연구현장에서 실무를 익히고 성장하는 학연 협력 모델을 구축하겠다"고 말했다.

최철진 원장은 "대학과 출연연이 보유한 역량을 효과적으로 연계하는 것이 미래 과학기술 인재 양성의 핵심"이라며 "그간 축적한 협력 관계를 바탕으로 우수 연구 인재 양성과 공동 연구개발을 지속해 나가겠다"고 전했다.

news2349@newspim.com