[핌in현장] 이서진 "'노예근성' 나왔다"…더 강력해진 '비서진'으로 컴백

[여의도=뉴스핌] 최문선 기자 = '무엇이든 해줄 지니-비서진'이 스타의 매니저를 넘어 사적인 영역까지 책임지는 '진짜 비서'로 한층 업그레이드돼 돌아온다. 이서진과 김광규는 한층 강력해진 수발과 함께 더욱 끈끈해진 호흡을 예고했다.

28일 서울 여의도에 위치한 켄싱턴 호텔에서는 '무엇이든 해줄 지니' 시즌2 기자간담회가 진행됐다. 이 자리에는 이서진, 김광규, 김정욱 PD가 참석해 새 시즌에 대한 다양한 이야기를 나눴다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 비서진 김광규(왼쪽부터), 이서진, 김정욱 PD. [사진=SBS] 2026.08.28 moonddo00@newspim.com

새 시즌은 기존의 단순한 수발과 매니저 역할에서 한발 더 나아간다. 공적인 스케줄은 물론 매니저와는 차마 함께하기 어려웠던 개인적인 일정과 스타의 가장 은밀하고 사적인 영역까지 책임지는 '진짜 비서'로 변신한다.

김정욱 PD는 시즌2의 변화에 대해 "시즌1 말미에서부터 시즌2는 이렇게 가고 싶다고 생각했다"며 "서진이 형이 16번을 찍으면서 자신이 노예가 되고 있다고 했다. 그러면 이제 까칠함보다는 이쪽으로 가야겠다고 생각했다"고 설명했다.

이어 "이름을 이렇게 하면 더 열심히 해줄 것 같았다"라며 "녹화를 전 시즌보다 더 열심히 하고 계신다. 노예 근성이 나왔다 들어갔다 한다. 그 과정을 지켜보고 싶었다. 매니저의 역할보다 더 많은 일을 시키고 싶어서 이렇게 지은 것도 있다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 비서진 출연진 김광규(왼쪽), 이서진. [사진=SBS] 2026.08.28 moonddo00@newspim.com

'비서진'이라는 이름에 대한 이서진의 반응은 남달랐다. 이서진은 "나와 상의 없이 제작진이 지은 이름이다. 나는 전혀 몰랐던 사실"이라며 "지난 시즌 때 촬영을 하다 보니까 비서로 적응이 되는 것 같은 내 자신이 너무 싫어서 이번엔 적응하지 않으려고 노력하고 있다. 이게 내 각오"라고 밝혔다.

그러면서도 "촬영을 진행하다 보면 짜증나게도 적응되는 걸 느낀다"고 말해 웃음을 자아냈다.

김광규 역시 "나는 어릴 때부터 늘 비위를 맞추며 살아왔다"며 "눈치를 잘 보라는 뜻에서 비서진으로 맞춘 것 같다. PD님이 시키시면 다 한다"고 말했다.

수발 업무의 고충에 대해서는 두 사람 모두 솔직한 이야기를 털어놨다. 이서진은 "항상 힘들다. 시즌 초반이라서 더 힘들게 느껴진다"며 "중반 이후 우리도 수발에 익숙해지면 갈수록 편해지는 것 같다. 노예근성이다. 처음에는 불평불만하다가 결국 순응하는 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 비서진 출연진 이서진. [사진=SBS] 2026.08.28 moonddo00@newspim.com

김광규는 체력적인 어려움을 토로했다. 그는 "내 체력이 떨어지고 있어서 다른 예능에 비해 녹화 시간이 길다. 아주 비효율적이다. 아침 일찍 시작해서 새벽에 끝난다"고 밝혔다.

이어 "그럼에도 불구하고 드라마, 영화 시장이 안 좋아서 열심히 하고 있다. 영화가 들어오면 관둘 거다"라고 솔직하게 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이번 시즌 첫 번째 '마이 스타'로는 비비가 등장한다. 특히 워터밤에서 비비의 수발을 들었던 경험이 두 사람에게 강렬한 기억으로 남았다.

김광규는 "어릴 때 물이 귀해서 공동 수도에서 물을 길러서 산동네로 지고 와서 썼는데 그 귀한 물을 그렇게 쓰는 걸 처음 보고 깜짝 놀랐다"며 "그렇게 큰 물대포가 있는지도 몰랐다. 세상이 참 많이 변했구나 싶었다"고 당시를 떠올렸다.

이어 "하지만 화를 내지 않고 마이 스타에게 집중해야지, 옛날 생각을 버리려고 노력했다"며 "워터밤을 몰랐는데 너무 신기했다. 비싼 돈을 주고 그렇게 많은 분들이 올 거라고 생각을 못 했다. 놀라운 경험을 했다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 비서진 출연진 이서진. [사진=SBS] 2026.08.28 moonddo00@newspim.com

김광규는 워터밤에서 만난 카리나를 언급하며 "카리나를 한 번 모시고 싶다. 시즌1 때도 말씀드린 블랙핑크"라며 "프로그램에 도움이 될 것"이라고 너스레를 떨었다.

이서진은 해외 촬영에 대한 바람도 드러냈다. 그는 "나는 개인적으로 원하는 마이 스타는 없지만 새로운 그림이 되려면 해외 촬영도 하면 좋겠다고 생각한다"며 "해외에서 인지도가 높은 스타가 나오면 좋겠다"고 말했다.

시상식과 경쟁 프로그램에 대한 이야기도 이어졌다. 이서진은 "최우수상 너무 감사하지만 시상식이 너무 길어서 참석하지 않을 예정"이라며 "나 혼자 산다와 동시간대인데 나 혼자 산다를 이기는 게 목표"라고 밝혔다.

이어 "이 목표가 이뤄진다면 광규 형이 대상을 받았으면 좋겠다"고 김광규를 향한 애정을 드러냈다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 비서진 출연진 김광규(왼쪽), 이서진. [사진=SBS] 2026.08.28 moonddo00@newspim.com

김광규 역시 이서진과의 호흡을 언급하며 "이서진의 화가 더 많아졌다"며 "나는 수발을 받는다면 이서진에게 꼭 받고 싶다"고 말해 두 사람의 남다른 케미스트리를 기대하게 했다.

다만 이서진은 "아무리 SBS라도 제작비를 그렇게 함부로 써서 만드는 건 아니다"며 "내 비서로 김광규가 온다면 거절할 것"이라고 단호하게 선을 그었다.

김정욱 PD는 두 사람의 관계를 '노부부'에 비유했다. 그는 "조금 더 노부부에 가까워지고 있다고 생각한다"며 "티저에도 나오긴 했지만 워터밤은 우산 반입 금지인데, 광규 형이 어디서 가져오셨다. 두 분이 우산을 쓰고 워터캐논을 피했다"고 설명했다.

이어 "그 모습을 보는데 장마를 견디는 노부부 같았다"고 말해 현장을 웃게 했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 비서진 김광규(왼쪽부터), 이서진, 김정욱 PD. [사진=SBS] 2026.08.28 moonddo00@newspim.com

시즌2에서는 더욱 다양한 스타들과의 만남도 이어진다. 김정욱 PD는 "리센느도 만났고, 서인영과 특별한 하루를 보냈다"며 "서진이 형이 처음 들었을 때 '방송 나갈 수 있겠니' 할 정도로 특별한 하루를 보냈다"고 귀띔했다.

또한 "시즌1때 형들한테 원한을 갖고 돌아가신 분이 있다. 복수를 다짐하고 돌아오신다"며 "해외 촬영도 준비하고 있다"고 밝혀 앞으로 펼쳐질 이야기에 대한 궁금증을 높였다.

끝으로 김정욱 PD는 "어떻게든 시즌1보다 흥미롭고 기대되는 시즌으로 만들려고 준비 중이다. 오늘 첫방 꼭 봐주시길 바란다"고 당부했다.

moonddo00@newspim.com