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2028년 서울에 로보택시 달린다···포니AI, 한국 진출

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AI 핵심 요약

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  • 남경필 퓨처링크 회장이 28일 Pony.ai와 협력해 상용화 선언했다.
  • 퓨처링크는 2028년 서울 전역에 로보택시 200대 운행을 목표로 했다.
  • 국내 인증과 데이터 관리, 택시업계 상생이 핵심 과제로 떠올랐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

7세대 차량 10대 우선 도입해 국내 인증…완료 후 190대 추가
Pony.ai 투자로 합작법인 전환…"궁극적으로 완전 무인 운행"

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = "이제 자동차에 대한 판단은 얼마나 제조를 잘하고 좋은 사양을 갖췄느냐가 아니라, 자율주행이 되는 차냐 되지 않는 차냐의 차이로 규정되는 시대가 열린 것 같습니다"

남경필 퓨처링크·포니링크 회장은 28일 서울 여의도 콘래드 서울에서 열린 Pony.ai(포니AI)와의 전략적 협력 협약식에서 자동차 산업의 변화를 이같이 진단했다. 차량의 성능과 편의사양을 넘어 자율주행 기술과 서비스 역량이 자동차의 경쟁력을 좌우하는 시대가 시작됐다는 의미다.

28일 서울 여의도 콘래드 서울에서 열린 Pony.ai·퓨처링크 전략적 협력 협약식에서 (왼쪽부터)남경필 퓨처링크·포니링크 회장, 제임스 펑 Pony.ai 공동창업자 겸 최고경영자(CEO), 차두원 퓨처링크 대표가 기념촬영을 하고 있다. [사진=이찬우 기자]

남 회장은 "대한민국의 자율주행 기술이 기대했던 만큼 발전하지 못한 점은 아쉽다"며 "10년 전 꿈꿨던 세상이 Pony.ai의 기술을 통해 실제로 이뤄지고 있는 모습을 보고 협력을 결정했다"고 말했다.

퓨처링크와 Pony.ai는 이번 협약을 계기로 기술 실증 중심이던 국내 자율주행 사업을 상용 서비스 단계로 전환한다. Pony.ai의 7세대 로보택시 200대를 국내에 도입해 2028년 서울 전역에서 운행하는 것이 목표다. 국내 자율주행 시장이 '기술을 개발하는 경쟁'에서 '시민이 실제 이용하는 서비스를 만드는 경쟁'으로 넘어가는 시험대가 될 전망이다.

◆8만㎞ 개조차 실증서 양산형 서비스로…2028년 서울 200대 목표

남 회장이 자율주행에 관심을 갖기 시작한 것은 경기도지사 재임 당시 추진했던 '제로시티' 구상에서 비롯됐다. 자율주행 기술을 활용해 교통사고 사망자와 교통 소외 지역을 줄이고, 고령이나 장애 등의 이유로 이동권을 제한받는 사람이 없는 도시를 만들겠다는 계획이었다.

남 회장은 "교통사고로 인한 사망자가 제로가 되고 농촌 등 교통 소외 지역이 사라지기를 바란다"며 "고령이나 장애 등 여러 사정으로 이동권을 제한받는 사람이 없는 세상을 만들고 싶다"고 강조했다.

퓨처링크는 2024년부터 현대차 코나에 Pony.ai의 자율주행 시스템을 장착해 서울 강남에서 8만㎞ 이상 무사고 실증을 진행했다. 오토바이와 물류 차량, 공사 구간, 좁은 골목과 언덕이 혼재한 강남에서 중국과 다른 신호체계와 비보호 좌회전, 유턴 조건 등을 학습하며 지도와 알고리즘을 현지화했다.

다만 코나 차량은 상용 서비스를 위한 완성차가 아니라 해외에서 개발한 자율주행 시스템이 국내 도로에 얼마나 빠르고 안정적으로 안착할 수 있는지 확인하기 위한 개조형 시험차였다. 이번 협약을 통해 양사는 개조차 중심의 실증을 마치고 자율주행을 전제로 설계된 7세대 양산형 로보택시로 전환한다.

도입 규모는 총 200대다. 우선 차량 10대를 국내에 들여와 국토교통부와 한국교통안전공단 자동차안전연구원(KATRI)의 안전·성능 인증을 받고, 인증이 완료되면 나머지 190대를 추가 도입한다. 양사는 자율주행 시범운행지구 확대 속도를 고려할 때 2028년 서울 전역에서 200대를 운행할 수 있을 것으로 기대한다. 이후 국내 주요 도시로 서비스 지역을 넓힐 방침이다.

7세대 로보택시는 기존 차량에 센서와 컴퓨터를 사후 장착하는 방식과 달리 차량 설계·생산 단계부터 제동과 조향, 전원, 센서 등 주요 계통에 이중화 구조를 적용한다.

특정 부품이나 센서에 문제가 생겨도 다른 장치가 기능을 대신하고 차량을 안전하게 정지시킬 수 있도록 한 것이다. 자율주행 키트도 100% 차량용 등급 부품으로 구성해 양산 안정성과 원가 경쟁력을 높였다.

[AI 인포그래픽=이찬우 기자]

◆상용화 첫 관문은 국내 인증…데이터·택시업계 상생도 과제

한국 사업의 최대 관문은 '국내 인증'이다. Pony.ai가 중국과 유럽 등에서 받은 안전·성능 인증은 국내에서 그대로 인정되지 않는다. 한국의 안전 기준에 맞춰 별도의 시험과 자기인증 절차를 거쳐야 한다. Pony.ai가 유럽과 중동 등에 배치하기로 한 로보택시 4000대에도 한국 물량은 아직 포함되지 않았다. 국내 200대 도입이 인증 일정과 제도 변화에 달렸다는 의미다.

제임스 펑 Pony.ai 공동창업자 겸 최고경영자(CEO)는 "한국에서 자율주행차를 운행하려면 무엇보다 인증을 받는 것이 중요하다"며 "Pony.ai 차량은 기존 차량을 단순히 개조한 것이 아니라 전체 시스템에 이중화를 적용해 공장에서 안정적으로 양산할 수 있다"고 말했다.

이어 "인증을 받은 뒤 한국 시장에 차량을 투입해 시민들에게 안전하고 효율적인 이동 서비스를 제공하겠다"며 "궁극적인 목표는 한국에서도 완전 무인 자율주행을 구현하는 것"이라고 강조했다.

인증이 완료되면 Pony.ai는 퓨처링크에 투자하고 합작법인(JV)을 설립할 계획이다. Pony.ai가 자율주행 기술과 차량을 제공하고 퓨처링크는 국내 차량·서비스 운영과 데이터 관리, 지도 유지·보수, 알고리즘 현지화를 담당하는 구조다. 출자 규모와 지분율은 국내 사업 진행 상황과 200대 이후의 확대 계획을 반영해 본계약에서 확정한다.

중국 자율주행 기술 도입에 따른 '데이터 유출' 우려도 해결해야 한다. 퓨처링크는 국내에서 수집한 주행 데이터를 해외로 이전하지 않고 국내에서 분석·저장한다는 입장이다. 차량이 촬영한 얼굴과 번호판은 저장 전에 비식별 처리하고 승하차 정보 등 개인정보에 대한 접근 권한도 제한한다.

택시업계와의 상생 여부도 상용화 속도를 좌우할 전망이다. 퓨처링크는 안전운전자 운영과 차량 관리 등에 기존 택시업체가 참여하고, 향후 개인택시 사업자와 로보택시 기술을 결합하는 방안을 검토하고 있다. 택시 공급이 부족한 교통 소외 지역을 우선 서비스 지역으로 선정하는 방안도 논의 중이다.

결국 이번 협력의 성패는 해외 기술을 얼마나 빠르게 들여오느냐보다 이를 국내 제도와 도로 환경, 기존 운송산업에 얼마나 안정적으로 정착시키느냐에 달렸다. Pony.ai의 기술과 퓨처링크의 현지 운영 역량을 결합한 '중국 기술·한국 운영' 모델의 경쟁력도 첫 200대 사업에서 판가름날 전망이다.

남 회장은 "그동안 Pony.ai와 손잡고 실증을 진행해 왔고, 이제는 실증 단계를 지나 상용 사업 단계로 들어갈 준비가 됐다"며 "오늘 새로운 시작과 함께 상용화 사업 단계로의 진입을 선언한다"고 말했다.

chanw@newspim.com

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달러값 떨어지자 '사자' 몰렸다 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러/원 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러화 선취매가 늘어난 영향으로 지난달 거주자외화예금이 역대 최대를 기록했다. 달러화예금도 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 한국은행이 28일 발표한 '2026년 7월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 7월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1283억4000만달러로 전월 말보다 150억1000만달러 증가했다. 잔액 기준 역대 최대치로 지난해 12월 기록한 종전 최고치인 1194억3000만달러를 7개월 만에 넘어섰다. 월간 증가폭도 지난해 12월 158억8000만달러에 이어 역대 두 번째로 컸다. [자료=한국은행] 거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다. 가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 1089억2000만달러로 전월보다 111억2000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 달러화예금 잔액이 1000억달러를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다. 전체 거주자외화예금의 84.9%를 차지했다. 달러/원 환율이 지난 6월 말 1549.4원에서 7월 말 1424.0원으로 한 달 새 125.4원 떨어지면서 달러화 선취매가 늘어난 영향이다. 대기업의 경상대금 수취와 증권사의 외화채권 발행자금, 고객예탁금 유입도 달러화예금 증가에 영향을 미쳤다. 유로화와 엔화예금도 증가했다. 유로화예금은 일부 기업의 경상대금 수취 등으로 전월보다 22억2000만달러 늘어난 80억6000만달러를 기록했다. 엔화예금은 일부 기업의 배당금 지급 목적 예치와 증권사의 외화채권 발행자금 유입 등으로 15억달러 증가한 86억1000만달러로 집계됐다. 위안화예금은 전월보다 2000만달러 증가한 12억9000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 14억6000만달러로 전월보다 1억6000만달러 증가했다. 예금 주체별로는 기업예금과 개인예금이 모두 늘었다. 기업예금 잔액은 전월보다 135억7000만달러 증가한 1125억6000만달러로 전체 외화예금의 87.7%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 101억1000만달러 늘어난 956억9000만달러로 집계됐다. 개인예금은 157억7000만달러로 한 달 새 14억4000만달러 증가했다. 개인이 보유한 달러화예금도 10억1000만달러 늘어난 132억3000만달러를 기록했다. 은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 1023억9000만달러로 전월보다 96억1000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 259억5000만달러로 54억달러 증가한 것으로 집계됐다. eoyn2@newspim.com 2026-08-28 12:00
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'헌법재판관 미임명' 한덕수 5년 구형 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 내란특검이 윤석열 전 대통령의 탄핵을 저지할 목적으로 헌법재판관을 임명하지 않았다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리에게 징역 5년을 구형했다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 28일 직무유기 등 혐의를 받는 한 전 총리와 정진석 전 대통령 비서실장·김주현 전 대통령실 민정수석·이원모 전 공직기강비서관의 결심 공판을 열었다. 한덕수 전 국무총리 [사진=뉴스핌 DB] 한 전 총리는 윤 전 대통령의 직무가 정지됐던 지난 2024년 12월 대통령 권한대행을 역임하며 국회가 추천한 헌법재판관 후보자 3인(마은혁·정계선·조한창)을 의도적으로 임명하지 않았다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 마은혁 재판관이 헌법재판관 후보자로 채택되자 그가 진보 성향 판사 모임인 우리법연구회 회원인 점, 판사 임관 전 운동권 조직과 진보 정당에서 활동했던 점 등이 대두되며 보수 진영의 비판이 이어졌다. 특검은 한 전 총리가 이런 상황을 참작해 윤 전 대통령의 탄핵 인용 결정을 저지하려는 목적으로 마 재판관의 임명을 104일간 미루고, 마용주 대법관 임명도 3개월 넘게 미뤘다고 본다. 또 지난해 4월 적법한 인사 검증을 거치지 않고 윤 전 대통령의 측근으로 알려진 함상훈·이완규 후보자를 헌법재판관 후보로 지명했다는 직권남용 권리행사 방해 혐의도 있다.  특검 측은 최종 구형을 통해 "피고인들은 국회가 선출한 헌법재판관을 임명하지 않아 헌법재판소의 정상적인 구성을 방해하고 국회 동의까지 모두 마친 대법관마저 임명하지 않아 사법부의 정상적인 구성까지 지연시켰다"며 "그 결과는 국정과 헌법기관의 마비였다"고 밝혔다. 이어 "공무원이 행사하는 권한은 본래 공무원 자신의 것이 아니라 국민의 것이다. 그런데 이 사건 피고인들은 권한을 위임한 국민을 배신했다"고 비판했다. 아울러 "(이들의 행위로) 국민이 국가기관의 공식적인 절차를 믿을 수 있다는 신뢰, 그리고 최고위 공직자가 국민 앞에서 하는 말을 믿을 수 있다는 최소한의 신뢰까지 훼손됐다"고 짚었다. 특검 측은 "불의한 권력 앞에서 자신의 자리를 지키는 것보다 헌법과 양심을 지키는 것이 공직자의 의무라는 것을, 국민이 맡긴 권한을 자신의 이익을 위하여 사용했을 때는 반드시 그에 상응하는 책임이 따른다는 것을, 이 판결을 통해 분명하게 남겨 주시기 바란다"고 재판부에 요청했다. 이날 특검은 함께 재판에 넘겨진 정 전 비서실장과 김 전 민정수석은 모두 징역 4년을, 이 전 비서관에게는 징역 3년을 구형했다. 100wins@newspim.com 2026-08-28 13:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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