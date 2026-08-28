경남교육청, 제2회 검정고시 평균 합격률 84.39%…1162명 통과

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청은 28일 2026년도 검정고시 합격자 1162명을 발표했다.
- 이번 시험은 1377명 응시해 합격률 84.39%를 기록했다.
- 재소자 6명과 장애인 8명도 합격 명단에 올랐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
중졸 75세 여성, 고졸 77세 남성
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 학력 취득을 위해 시험장에 선 만학도와 재소자, 장애인 응시자들이 검정고시 합격자 명단에 이름을 올렸다.
경남도교육청은 지난 11일 치른 '2026년도 제2회 초등학교·중학교·고등학교 졸업 학력 검정고시' 합격자 1162명을 28일 발표했다.
이번 시험에는 모두 1377명이 응시했다. 전체 합격률은 84.39%다.
학교급별로는 초졸 시험에 50명이 응시해 42명이 합격했다. 합격률은 84.00%다.
중졸 시험은 212명 가운데 183명이 합격해 86.32%의 합격률을 기록했다. 고졸 시험은 1115명 중 937명이 합격해 합격률 84.04%로 집계됐다.
초졸 시험 최고령 합격자는 67세 남성이었다. 중졸 시험에서는 75세 여성, 고졸 시험에서는 77세 남성이 각각 최고령 합격자로 기록됐다.
도내 교도소 재소자 6명도 이번 시험에 합격했다. 장애인 응시자 가운데서는 8명이 합격자 명단에 포함됐다.
개인별 성적은 이날부터 다음 달 3일까지 경남도교육청 누리집에서 확인할 수 있다.
도교육청은 합격증서를 대상자에게 우편으로 발송할 예정이다. 합격증명서와 성적증명서는 이날부터 전국 초·중·고교와 교육행정기관 민원실에서 발급받을 수 있다.
news2349@newspim.com