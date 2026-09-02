수요일·음력 7월 21일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 9월 2일(수요일·음력 7월 21일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 허전함에 무너지는 가슴앓이를 하겠다.
72년생 : 처음부터 다시 시작하는 마음을 가져야 하겠다.
84년생 : 결정해야 할 순간이 다가오겠다.
96년생 : 투자하면 할수록 발전 속도는 빠르겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 원했던 결과를 얻고 크게 웃겠다.
73년생 : 준비한 대로 좋은 결과가 있겠다.
85년생 : 생애 최고의 날들이 이어지겠다.
97년생 : 고객들로부터 크게 칭찬 받을 일이 있겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 꼼꼼하게 살펴보는 것이 좋겠다.
74년생 : 변화를 시도하는 것이 좋겠다.
86년생 : 처음 생각한 대로 밀어붙이는 것이 좋겠다.
98년생 : 원했던 결과에 미소를 짓겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 고통은 새로운 희망을 낳을 수 있겠다.
75년생 : 믿을 수 있는 것 오직 자신뿐이라는 것을 알겠다.
87년생 : 자신의 실력으로만 일을 성사시키는 것이 좋겠다.
99년생 : 인연을 끊는 것이 유일한 정답이겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 통장에 큰돈이 들어올 운수이겠다.
76년생 : 가보지 않은 길을 걸어가는 경우가 되겠다.
88년생 : 인간의 노력을 일을 해결하려는 자세가 중요하겠다.
00년생 : 하는 일에 최선을 다하는 것만이 살길이겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 매사가 물 흐르듯 흐르겠다.
77년생 : 명예를 얻는 일에 집중하는 것이 좋겠다.
89년생 : 행동으로 보여주는 것이 좋겠다.
01년생 : 사랑하는 사람을 만날 수 있겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 에둘러 가는 것이 좋다.
78년생 : 사람 복이 매우 크겠다.
90년생 : 새롭게 출발하는 것이 좋겠다.
02년생 : 떠나는 열차에 마음을 실어보내겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 무엇이든지 일단 시작하고 볼 일이겠다.
79년생 : 없는 것을 창조한다는 각오가 필요하겠다.
91년생 : 만남을 피하는 것이 좋겠다.
03년생 : 자기가 만든 일에 만족해 할 수 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 다시 시작하면 좋은 결과가 있겠다.
80년생 : 재물 복이 매우 크겠다.
92년생 : 노력한 대로 좋은 결과가 있겠다.
04년생 : 다시 신발 끈을 매고 뛰는 자세가 필요하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 자연 속에서 배우는 기회를 얻겠다.
81년생 : 결과만 생각하고 지금의 어려움을 견뎌야 하겠다.
93년생 : 뜻을 세운대로 결과가 있겠다.
05년생 : 와신상담하는 마음으로 처음부터 다시 시작해야 하겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 소망했던 일이 성사되겠다.
82년생 : 간절하고 절박해야지만 일이 성공하겠다.
94년생 : 생각한 바대로 일을 밀고 가는 것이 중요하겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 전략적으로 접근하는 것이 필요하겠다.
83년생 : 어려운 일이 잘 해결되겠다.
95년생 : 실력과 노력만이 일을 만들 수 있겠다.