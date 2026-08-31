월요일·음력 7월 19일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 8월 31일(월요일·음력 7월 19일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 떠나는 사람이 생겨 슬프겠다.
72년생 : 새로운 일이 새롭게 변화하겠다.
84년생 : 승부처로 판단하고 투자하면 좋겠다.
96년생 : 자신이 판단한 대로 밀고 가는 것이 좋겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 간절하게 준비한 대로 성공하겠다.
73년생 : 사업을 성공시키겠다.
85년생 : 돈보다 사람이 우선이겠다.
97년생 : 상대할 자가 없을 정도로 압승하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 늦은 사랑이 찾아오겠다.
74년생 : 귀인을 만나 도움을 받겠다.
86년생 : 풀려나가기 시작하겠다.
98년생 : 좋은 일이 생기겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 과정보다 결과가 좋겠다.
75년생 : 일이 많이 생기겠다.
87년생 : 주변의 부러움을 사겠다.
99년생 : 우물쭈물 대면 낭패를 당하겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 좋은 사람으로 인해 좋은 결과가 있겠다.
76년생 : 훌훌 털어버리는 것이 좋겠다.
88년생 : 더 이상 미련을 가지면 손해보겠다.
00년생 : 좋은 사람을 만나 만리장성을 쌓겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 새로운 사람을 만나 좋은 일이 생기겠다.
77년생 : 처음 생각한 대로 결정하는 것이 좋겠다.
89년생 : 지금의 실패는 다음의 성공 밑거름이 되겠다.
01년생 : 인정받을 일이 생기겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 사소한 것을 중요하게 생각하는 것이 좋겠다.
78년생 : 거래하지 않는 것이 좋겠다.
90년생 : 결정하고 물러나는 것이 좋겠다.
02년생 : 하루를 그냥 보내면서 성장하겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 투자하면 매우 좋은 성과가 있겠다.
79년생 : 도움을 받는 것보다, 도움 주고 손해 보는 것이 좋겠다.
91년생 : 새로운 시각으로 새로운 일을 추진해야 하겠다.
03년생 : 사랑의 기약을 생각하면서 힘을 낼 수 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 재물 운세가 좋아 이익이 크겠다.
80년생 : 실망은 가고 희망으로 가득하게 차오르겠다.
92년생 : 조금 더 기다리는 것이 좋겠다.
04년생 : 힘든 것은 모조리 가고 좋은 일만 생기겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 도전하는 것도 좋겠다.
81년생 : 밀고 나가는 것이 좋다.
93년생 : 번창하는 일을 시작한다.
05년생 : 민을 수 없는 일이 생길 수 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 양보한 만큼 들어오겠다.
82년생 : 사업 확장 운이 일어나겠다.
94년생 : 어렵던 일이 풀려나가겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 모든 것을 긍정할 때 일을 풀리겠다.
83년생 : 사업 확장하면 성공하겠다.
95년생 : 뜻 통하는 사람을 만난다.