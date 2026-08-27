OK금융그룹, 2026 아이치·나고야 AG 선수단에 격려금 1억원 기부

AI 핵심 요약beta
- OK금융그룹이 27일 국가대표에 1억원 전달했다
- 아시안게임 준비 선수단 격려와 선전 응원했다
- 대한체육회는 지원에 감사하며 최선 다하겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=OK금융그룹이 다음달 일본에서 열리는 2026 아이치·나고야 아시안게임 준비에 매진 중인 국가대표 선수단을 위해 1억원을 쾌척했다.
대한체육회는 "OK금융그룹이 27일 서울 중구 OK금융그룹 본사에서 2026 아이치·나고야 아시안게임 대한민국 국가대표 선수단을 위한 격려금 1억 원을 전달했다"고 이날 밝혔다.
이날 전달식은 대한체육회 유승민 회장과 OK금융그룹 최윤 회장 등 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.
OK금융그룹은 대한민국 선수단을 격려하고 대회에서의 선전을 응원하기 위해 이번 격려금을 마련했다.
최윤 회장은 "대한민국을 대표해 아시안게임을 준비하고 있는 선수들의 노력과 땀이 좋은 결실로 이어지기를 바란다. 모든 선수들이 부상 없이 대회를 잘 마치고 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 펼칠 수 있기를 응원하겠다"고 말했다.
유승민 회장은 "아시안게임을 앞둔 국가대표 선수들을 위해 뜻깊은 지원을 해주신 OK금융그룹 최윤 회장님께 감사드린다. 이번 격려가 선수들에게 큰 힘이 될 것이다. 대한체육회도 국가대표 선수들이 최상의 경기력을 발휘할 수 있도록 마지막까지 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
willowdy@newspim.com