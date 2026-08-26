도경수, 손끝으로 즐기는 '도파민'…신보 인터랙티브 미니게임 공개

AI 핵심 요약beta
- 도경수가 26일 네 번째 미니앨범 도파민 미니게임을 공개했다.
- 도파민 팩은 목소리와 신보 사운드를 담은 참여형 콘텐츠다.
- 도경수는 9월 8일 도파민 발매를 앞두고 기대를 높였다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 겸 배우 도경수(D.O.)가 팬들과 함께 즐기는 인터랙티브 콘텐츠로 네 번째 미니앨범 '도파민(DOPAMINE)'을 향한 기대감을 끌어올렸다.
도경수는 26일 정오 공식 SNS 채널을 통해 네 번째 미니앨범 '도파민'의 인터랙티브 미니게임 콘텐츠 '도파민 팩(DOPAMINE PAK)'을 공개했다.
'도파민 팩'은 '도파민'이라는 앨범 콘셉트에 맞게 다양한 조작과 반응을 통해 짜릿한 재미를 느낄 수 있도록 구성한 미니게임이다. 게임 곳곳에는 도경수의 목소리와 신보의 사운드까지 녹아 있어 팬들이 앨범의 분위기를 보다 입체적으로 경험할 수 있도록 했다.
'도파민 팩'은 스퀴시와 스프레이, 얼음, 기타 등을 활용한 여러 미니게임으로 구성됐다. 특히 일부 게임에서는 도경수의 목소리가 랜덤으로 등장해 재미를 더한다. 기타를 활용한 게임과 '와우 클리커 키체인' 버전의 디자인을 반영한 콘텐츠도 마련됐으며, 카세트테이프 모양의 아이콘을 누르면 새 앨범 인스트루멘탈을 감상할 수 있다.
도경수는 전날 '도파민' 공지 채널을 개설하고 포토북 버전명을 활용한 투표를 진행한 데 이어, 이번에는 팬들이 직접 즐길 수 있는 미니게임을 선보이며 참여형 프로모션을 이어갔다. 단순히 티징 이미지 및 영상을 감상하는 데서 나아가 팬들이 직접 참여할 수 있는 콘텐츠라는 점에서 '도파민'만의 독창적인 프로모션 방식이 돋보인다.
앞서 공개된 프로모션 스케줄러를 통해 다양한 티징 콘텐츠를 예고한 도경수는 앨범 발매 전날까지 하루도 빠짐없이 새로운 '도파민'을 선보이며 컴백 열기를 끌어올릴 전망이다.
한편 도경수의 네 번째 미니앨범 '도파민'은 오는 9월 8일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
moonddo00@newspim.com