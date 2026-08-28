금요일·음력 7월 16일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 8월 28일(금요일·음력 7월 16일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 가득한 사랑의 눈이 내리겠다.
72년생 : 얼굴에 미소가 가득하겠다.
84년생 : 기다리던 사람이 찾아오겠다.
96년생 : 새로운 인연 만나 만리장성을 쌓겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 함박 웃을 짓는 일이 생기겠다.
73년생 : 존중하는 것이 답이다.
85년생 : 재물 운세가 좋겠다.
97년생 : 즐거운 비명을 지르겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 간절하게 원했던 소원을 이루겠다.
74년생 : 모든 것이 원만하게 순풍이 풀겠다.
86년생 : 매사 원하는 방향으로 잘 풀려나가겠다.
98년생 : 안 되던 일들이 스스로 잘 돼 나가겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 통장에 돈이 들어오겠다.
75년생 : 어려운 상대를 만나 고통스럽겠다.
87년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
99년생 : 큰돈이 생기는 좋은 소식이 있겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 재회의 기쁨을 맛보겠다.
76년생 : 곳간마다 쌀이 가득하게 채워지겠다.
88년생 : 무소의 뿔처럼 혼자가면 되겠다.
00년생 : 뜻이 통하는 사람을 만나겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 기다려 보는 것이 좋겠다.
77년생 : 행동하는 것이 좋겠다.
89년생 : 함께하는 사람을 중요하게 생각해야 하겠다.
01년생 : 경사스러운 일이 겹쳐 생기겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 도전하면 좋은 결과가 있겠다.
78년생 : 대운이 몰려오고 있겠다.
90년생 : 하고 싶은 일을 하면 성공하겠다.
02년생 : 외로운 맘에 비를 적시는 일이 있겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 다시 만나보는 것이 좋겠다.
79년생 : 남들 눈에 잘 보이는 일을 하겠다.
91년생 : 운수가 크게 좋아지겠다.
03년생 : 슬픔과 이별은 사라지고 행복만 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
80년생 : 주변으로부터 신뢰를 얻겠다.
92년생 : 기회가 자주 찾아오겠다.
04년생: 방황은 없어지고 마음이 정착할 수 있겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 꼬이고 힘들던 일이 풀리기 시작하겠다.
81년생 : 하는 일마다 좋은 소식이 들려오겠다.
93년생 : 새로운 사람을 만나 새로운 일을 시작하겠다.
05년생 : 사랑의 노래를 부르며 함께 걸어가겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 동료들로부터 신뢰를 얻겠다.
82년생 : 역지사지 입장에서 해결책을 찾아야 하겠다.
94년생 : 다시 뛰는 모습이 아름답겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 강력한 경쟁자가 생기겠다.
83년생 : 모든 것이 희망대로 이루어지겠다.
95년생 : 재물 복이 많이 들어오겠다.