의왕시, 문화예술회관 정식 명칭 '의왕예술의전당' 확정

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김성제 시장 "대표 복합문화공간으로 조성하겠다"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 2026년 말 준공을 목표로 건립을 추진 중인 문화예술회관의 정식 명칭을 '의왕예술의전당'으로 최종 확정했다고 5일 밝혔다.

의왕예술의전당 조감도. [사진=의왕시]

시는 건립 추진 단계에서 사용해 온 가칭 '의왕문화예술회관'을 대신해 시설의 전문성과 정체성을 확립하고 수도권 남부를 대표하는 문화예술 거점으로서의 브랜드 경쟁력을 높이고자 정식 명칭 확정 절차를 진행해 왔다.

이번 명칭은 고품격 공연장으로서의 위상과 대외 마케팅 적합성 등을 종합적으로 고려해 추진됐으며 시 전 직원을 대상으로 진행한 선호도 조사에서 가장 많은 표를 얻은 '의왕예술의전당'이 최종 선정됐다.

시는 정식 명칭이 확정됨에 따라 향후 대형 뮤지컬, 클래식, 기획 공연 등 수준 높은 문화 콘텐츠 유치에 나서는 한편 관련 조례 제정 등 후속 행정 절차를 차질 없이 이행할 계획이다.

김성제 의왕시장은 "새롭게 확정된 명칭에 걸맞게 '의왕예술의전당'을 의왕시의 문화적 품격을 끌어올리고 시민들이 일상에서 고품격 문화를 즐길 수 있는 대표 공간으로 만들겠다"며 "최고 수준의 무대 시설을 갖춘 복합문화공간이 2026년 말까지 차질 없이 준공될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

의왕예술의전당 공사현장. [사진=의왕시]

'의왕예술의전당'은 의왕시 고천동 100-6번지 일원에 연면적 9924㎡, 지하 1층~지상 4층 규모로 건립 중이며 대공연장과 소공연장, 전시실 등을 포함한 복합문화예술 시설로 들어설 예정이다.

1141world@newspim.com