전재수 부산시장, 이성권 국힘 부산시당 위원장과 첫 공식 면담

지역 현안 해결 협력 방안 등 논의

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 부산시장이 국민의힘 부산시당 신임 위원장과 처음 공식 면담을 갖고 협치 방안을 모색한다.

부산시는 전 시장이 22일 국회 의원회관에서 이성권 국민의힘 부산시당위원장을 만나 지역 현안과 협력 방향을 논의할 예정이라고 밝혔다. 이번 만남은 이 위원장 선출 이후 첫 공식 회동으로 전 시장의 제안으로 마련됐다.

전재수 더불어민주당 부산시장 [사진=뉴스핌DB]

민선 9기 출범을 앞둔 전 시장은 면담 자리에서 정당을 넘어서는 협력 필요성을 강조할 계획이다. 전 시장은 부산시민의 미래를 위한 지역 현안 해결에는 정당 구분이 있어선 안 된다는 입장을 전하고 부산시가 먼저 정치권과 소통 창구를 넓히겠다는 뜻을 밝힐 예정이다.

전 시장은 부산시가 현안 추진을 위한 준비와 역할을 책임 있게 수행하겠다고 강조하고 국민의힘 부산시당과 지역 국회의원들이 부산 발전이라는 공동 목표 아래 힘을 모아줄 것을 요청할 계획이다. 부산시와 지역 정치권이 함께 정책을 설계하고 실행하는 실질 협치를 지향하겠다는 취지다.

전 시장은 이 위원장 면담에 이어 조경태·김도읍·정동만 의원 등 국민의힘 소속 지역 국회의원들과도 차례로 만날 계획이다. 이 자리에서 부산의 미래를 좌우할 주요 현안을 공유하고 부산시와 정치권이 함께 해결 방안을 모색해 구체적인 성과로 이어지도록 논의할 방침이다.

전 시장은 부산에 도움이 되는 정책은 계승하고 미흡한 부분은 보완하며 새로 필요한 과제는 적극 추진하겠다는 입장이다.

부산의 성장이 국가 성장으로 이어지기 위해선 부산시와 지역 정치권이 한 팀으로 움직여야 한다고 보고 있다.

전 시장은 여야를 가리지 않고 더 자주 만나고 낮은 자세로 소통하겠다는 의지를 전하며 향후 다른 지역 국회의원들과도 순차적으로 만나 협치 행보를 이어갈 계획이다.

ndh4000@newspim.com