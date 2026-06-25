부산 서면 유흥가서 만취 취객 지갑 턴 노숙인 5명 구속

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 서면 유흥가 일대에서 만취 취객을 노려 금품을 훔치고 신용카드를 부정 사용한 노숙인들이 경찰에 붙잡혔다.

경찰로고. [사진=뉴스핌DB]

부산진경찰서는 절도, 점유이탈물횡령, 사기 등 혐의로 A(60대)씨 등 5명을 구속했다고 25일 밝혔다.

이들은 새벽시간에 서면 유흥가 일대를 배회하면 잠든 취객이나 술에 취해 물건을 떨어뜨린 피해자를 노려 지갑과 휴대전화 등을 훔친 뒤 카드로 주류를 구매하거나 식당에서 결제하는 방식으로 총 113회에 걸쳐 약 120만 원을 사용한 혐의를 받고 있다.

이들은 모두 서면 유흥가와 지하상가, 무료급식소 일대를 오가며 범행을 이어온 것으로 조사됐다.

경찰은 최근 서면 일대에서 도난 및 분실 카드 신고가 잇따르자 카드 사용처 주변 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 용의자의 인상착의를 특정했다. 이후 주·야간 탐문과 잠복 수사를 병행해 이들을 순차적으로 검거했다.

경찰 관계자는 "심야시간대 과도한 음주로 길거리에서 잠들 경우 범죄 표적이 될 수 있다"며 "도난이나 분실 시 즉시 카드사에 신고하고 경찰에 신고해 추가 피해를 막아야 한다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com