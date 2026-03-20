권선택, 정유선 후원회장 맡아…대전 동구 선거판 '요동'

권 전 시장 "경영자적 자질 갖춰...혁신적 행정·아이디어 실현"

동구 구도 지각변동 조짐...정유선 "주민 체감 변화 만들어낼 것"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 권선택 전 대전시장이 정유선 더불어민주당 대전 동구청장 예비후보의 후원회장을 맡으면서 지역 정치권에 파장이 일고 있다. 대전을 대표하는 거물급 정치인의 합류라는 점에서 선거 구도에 적지 않은 영향을 미칠 변수로 떠오르는 분위기다.

정유선 예비후보 측은 19일 "권선택 전 시장이 후원회장직을 수락했다"고 20일 밝혔다.

권선택 전 대전시장이 정유선 더불어민주당 대전 동구청장 예비후보의 후원회장을 수락하고 기념촬영을 하고 있다. [사진=정유선 예비후보] 2026.03.20 nn0416@newspim.com

정 예비후보에 따르면 권 전 시장은 수락 배경에 대해 "정유선 후보는 대전 정치사에서 보기 드문 경영자적 자질을 갖춘 인물"이라며 "어려운 시기에 곁을 지키는 의리와 신의를 갖춘 정치인"이라고 평가했다.

이어 "이재명 대통령이 어려운 시기를 겪을 때 단식과 대선 과정 등에서 헌신해온 점이 당에서도 인정받은 인물"이라며 "이러한 점을 높이 평가해 후원회장을 맡게 됐다"고 밝혔다.

또 "정치는 의리가 있는 사람이 해야 한다는 점에서 정 후보가 적합하다"며 "대전, 특히 동구 발전을 위해 혁신적 행정과 아이디어를 실현할 수 있는 인물"이라고 강조했다.

권 전 시장의 합류는 단순 지지 선언을 넘어 정치적 상징성이 크다는 평가다. 대전시장 출신 거물급 정치인이 정 예비후보를 전면 지원하는 사례로 당 내부 경쟁 구도에도 큰 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다.

정유선 예비후보 측은 "권선택 전 시장의 후원회장 수락에 깊이 감사드린다"며 "그 기대에 부응해 투명하고 혁신적인 행정으로 동구를 대한민국 지방자치의 성공 모델로 만들겠다"고 밝혔다.

이어 "기본사회 구현과 도시재생, 평생돌봄, 안전한 도시 조성을 통해 주민이 체감하는 변화를 만들겠다"고 강조했다.

정치권에서는 권 전 시장의 지원이 정유선 예비후보 조직력과 상징성을 동시에 보완하는 효과를 낼 수 있을지 주목하고 있다.

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