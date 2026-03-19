정원오 캠프 "오세훈, 서울교통공사 부당 인사 개입 중단하라"

정원오 측 "밀실 행정, 측근 감사 임명" 비판
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보 측은 오세훈 서울시장이 상임 감사 임명안을 서면결의 처리한 것에 대해 '편법'이라며 '부당 인사 개입을 중단하라'고 주장했다.
박경미 정 예비후보 선거대책위원회 대변인은 19일 입장문을 내고 이같이 밝혔다.
앞서 서울교통공사는 오는 26일로 예정된 정기 이사회 이전 임시 이사회를 18일 개최하겠다고 밝힌 바 있다. 이후 오 시장은 이날 서울교통공사 상임감사 임명안을 서면결의로 처리했다.
이를 두고 박 대변인은 "이사회를 앞두고 굳이 편법까지 동원한 것은 1000만 시민의 눈을 가린 '밀실 행정'이자 민주적 의사결정 구조를 무시한 폭거"라고 비판했다.
박 대변인은 "오 시장의 인사 독단은 어제 오늘의 일이 아니다. 2년 전, 공사 직원들이 직접 선출한 노동이사를 배제하고 낙선 후보를 내리꽂으며 절차적 정당성을 훼손했던 전력이 '감사 알박기'로 재현되고 있다"고 꼬집었다.
그러면서 "현재 서울교통공사는 통합관제센터 예산 폭등, 전동차 납품 지연 등 중대한 경영 실책 의혹에 휩싸여 있다"며 "이를 감시해야 할 감사 자리에 임기 말 시장의 측근을 임명하는 것은 경영 비리를 방치하고 시정의 치부를 덮겠다는 '방탄용 인사'임을 자인한 것"이라고 지적했다.
박 대변인은 "오 시장에게 경고한다. 부당한 인사 개입을 즉각 중단하라"며 "시민의 목소리를 외면한 불통 행정의 대가는 머지않은 심판의 날, 준엄한 민심으로 증명될 것"이라고 했다.
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